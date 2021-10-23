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有錢有顏質還嫖? 網評稱不能原諒 專家疑執法過當

記者賴錦宏／北京23日電
李雲迪有錢又有顏值，眾人不解，為何還要嫖娼？（取材自微博）
李雲迪有錢又有顏值，眾人不解，為何還要嫖娼？（取材自微博）

對於「李雲迪嫖娼」一事，除了製造出「以實錘新聞澄清多年gay傳聞」、「拘留所又多了一位可以鋼琴伴奏的才子」等段子，留下眾人最大的不解，還是「李有錢又有顏值為何還要嫖娼」的大疑問？鳳凰網發出評論文章稱，這是人性，但不能被原諒。

鳳凰網這篇署名朱白的特約評論員文章說，正如同脫口秀藝人楊蒙恩在公開求婚後表達的一樣：「這個世上沒有天生的好人，只有被約束的文明者。」

文章稱，相較一般人在兩性市場裡沒有絕對壓倒性優勢，李雲迪這種名利皆在手、顏值號召力和流量的大咖，為何依舊還是選擇了嫖娼這違法行為？除了壓力說、精神困境說、性行為真實性說、放縱說，這裡面最重要的一點是，事關「人性」。

成年人的性行為，不同的身分關係，會有不同的體驗，從某種程度來說這是客觀事實。「一些非法的、陰暗的、不光彩的性關係，對意志力不堅定者來說也存在著一定的吸引力」。

李雲迪自獲得大獎後在很多公開演奏中狀態不佳，出現多次失誤，最嚴重一次是2015年10月，他與雪梨交響樂團合作在韓國首爾演出，結果出現與樂團各彈各的「車禍現場」導致演出中斷。

李雲迪曾連續9年上榜富比士中國名人榜，但自2017年至今卻未見其上榜。曾有媒體就此採訪李雲迪恩師但昭義，但回應稱：「先做人，再做藝術家，做音樂家，最後才是鋼琴家，反過來的路是走不通的！」

不過，也有法律專家和學者認為，李雲迪僅是行政違法，其社會危害性明顯小於刑事犯罪。官方通報不符合憲法原則和比例原則，損害公民各項基本權利。學者指出，官方大張旗鼓抓嫖和宣傳，不僅不能保護個人隱私、執法方式失去尊重人格尊嚴，弊大於利。大家都失去了一位優秀的鋼琴家和他帶給眾人的音樂享受。

李雲迪 車禍 拘留所

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