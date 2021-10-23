全面封殺 李雲迪恐終生禁演 恩師痛心：盼給改過機會

李雲迪（右）和恩師但昭義合照。（取材自封面新聞）

今年39歲的「鋼琴王子」李雲迪 涉嫖娼被拘後，21日晚間經北京市公安朝陽分局證實，一日之內，被中國 官方與民間全面封殺。中國音樂家協會和演出行業協會立即與其切割，多家代言品牌紛紛抽掉宣傳內容，曾參與的綜藝節目則被全網下架。北京律師稱，他可能終生都不能從事演藝事業。

綜合媒體報導，李雲迪不僅失掉代言，還可能被演藝公司追究違約責任，央視引述律師常莎表示，嫖娼事件將使李雲迪無法再上綜藝節目，面臨合同違約，要賠付違約金。律師范辰表示：「有可能他終身都不能從事演藝行業，也有可能經歷幾年的禁演期限。」

「鋼琴王子」李雲迪從事性交易被捕，恐終身都無法再從事演藝行業。（取材自微博）

李雲迪嫖娼被拘後，其恩師、著名音樂教育家但昭義大為震怒，昭義痛心的表示：「我感到很痛心啊！李雲迪作為公眾人物，應該從各方面嚴格要求，不能犯這樣的大錯。李雲迪是我的學生，他犯了大錯，他自己應付法律責任，還應該吸取人生的教訓。但是李雲迪還年輕，他才三十多歲。希望他出來後，給他有改錯走正路的機會。」此外，傳媒多次撥打李雲迪父親李川的電話及微信，但一直無人接聽。

李雲迪9歲時，師從但昭義，之後再跟隨恩師轉入深圳藝術學校，琴技進步神速，開始在國內外大賽獲獎。2000年時，李雲迪參加最高級別的蕭邦國際鋼琴比賽。剛滿18歲的他，一舉奪得冠軍，成為歷來最年輕的金獎得主和首位獲第一名的中國人，也是迄今唯一全程在中國學習而揚名世界的鋼琴家。在李雲迪成名路上，但昭義付出極大心血。

大陸中國演出行業協會，發布對李雲迪進行從業抵制的公告。（取材自環球網）

中國演出行業協會昨天公告評議稱，李雲迪法律觀念淡漠、道德自律缺失，其行為違反法律法規，違背社會公德，造成惡劣影響。決定對李雲迪的違法行為進行道德申斥，並根據中國「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」，要求會員單位對其進行「從業抵制」。

廣州市文廣旅局昨天也發布消息，廣州市已終止李雲迪廣州城市形象代言人資格。

在廣告代言部分，李雲迪代言的長城汽車 及廣汽豐田旗下汽車品牌，兩家汽車昨天已經抽掉李雲迪的代言宣傳照。據悉，曾與李雲迪合作的還有勞力士、東風日產、三星、卡薩帝、櫥櫃品牌皮阿諾等，都不再刊登與其相關內容。

中國中央官媒這兩天是鋪天蓋地痛批李雲迪，央視評論稱，這再次給某些視國法為無物的明星大腕敲響警鐘：遵紀守法是做人的底線。誰敢於突破底線，挑戰國法和公德，就是自作孽不可活。

李雲迪參加的芒果TV「披荊斬棘的哥哥」前七期以及「哥哥的少年時代」前兩期節目全部被下架。連李雲迪在自己微博發布該節目的宣傳亦被刪除。