我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

全面封殺 李雲迪恐終生禁演 恩師痛心：盼給改過機會

中國新聞組／北京23日電
李雲迪（右）和恩師但昭義合照。（取材自封面新聞）
李雲迪（右）和恩師但昭義合照。（取材自封面新聞）

今年39歲的「鋼琴王子」李雲迪涉嫖娼被拘後，21日晚間經北京市公安朝陽分局證實，一日之內，被中國官方與民間全面封殺。中國音樂家協會和演出行業協會立即與其切割，多家代言品牌紛紛抽掉宣傳內容，曾參與的綜藝節目則被全網下架。北京律師稱，他可能終生都不能從事演藝事業。

綜合媒體報導，李雲迪不僅失掉代言，還可能被演藝公司追究違約責任，央視引述律師常莎表示，嫖娼事件將使李雲迪無法再上綜藝節目，面臨合同違約，要賠付違約金。律師范辰表示：「有可能他終身都不能從事演藝行業，也有可能經歷幾年的禁演期限。」

「鋼琴王子」李雲迪從事性交易被捕，恐終身都無法再從事演藝行業。（取材自微博）
「鋼琴王子」李雲迪從事性交易被捕，恐終身都無法再從事演藝行業。（取材自微博）

李雲迪嫖娼被拘後，其恩師、著名音樂教育家但昭義大為震怒，昭義痛心的表示：「我感到很痛心啊！李雲迪作為公眾人物，應該從各方面嚴格要求，不能犯這樣的大錯。李雲迪是我的學生，他犯了大錯，他自己應付法律責任，還應該吸取人生的教訓。但是李雲迪還年輕，他才三十多歲。希望他出來後，給他有改錯走正路的機會。」此外，傳媒多次撥打李雲迪父親李川的電話及微信，但一直無人接聽。

李雲迪9歲時，師從但昭義，之後再跟隨恩師轉入深圳藝術學校，琴技進步神速，開始在國內外大賽獲獎。2000年時，李雲迪參加最高級別的蕭邦國際鋼琴比賽。剛滿18歲的他，一舉奪得冠軍，成為歷來最年輕的金獎得主和首位獲第一名的中國人，也是迄今唯一全程在中國學習而揚名世界的鋼琴家。在李雲迪成名路上，但昭義付出極大心血。

大陸中國演出行業協會，發布對李雲迪進行從業抵制的公告。（取材自環球網）
大陸中國演出行業協會，發布對李雲迪進行從業抵制的公告。（取材自環球網）

中國演出行業協會昨天公告評議稱，李雲迪法律觀念淡漠、道德自律缺失，其行為違反法律法規，違背社會公德，造成惡劣影響。決定對李雲迪的違法行為進行道德申斥，並根據中國「演出行業演藝人員從業自律管理辦法」，要求會員單位對其進行「從業抵制」。

廣州市文廣旅局昨天也發布消息，廣州市已終止李雲迪廣州城市形象代言人資格。

在廣告代言部分，李雲迪代言的長城汽車及廣汽豐田旗下汽車品牌，兩家汽車昨天已經抽掉李雲迪的代言宣傳照。據悉，曾與李雲迪合作的還有勞力士、東風日產、三星、卡薩帝、櫥櫃品牌皮阿諾等，都不再刊登與其相關內容。

中國中央官媒這兩天是鋪天蓋地痛批李雲迪，央視評論稱，這再次給某些視國法為無物的明星大腕敲響警鐘：遵紀守法是做人的底線。誰敢於突破底線，挑戰國法和公德，就是自作孽不可活。

李雲迪參加的芒果TV「披荊斬棘的哥哥」前七期以及「哥哥的少年時代」前兩期節目全部被下架。連李雲迪在自己微博發布該節目的宣傳亦被刪除。

李雲迪 中國 汽車

上一則

內蒙古一化工廠爆炸 已致4死3傷

延伸閱讀

李雲迪嫖妓延燒 火辣愛徒躺槍 喊冤：沒越界師生關係

李雲迪嫖妓延燒 火辣愛徒躺槍 喊冤：沒越界師生關係
重提李雲迪春晚「找力宏」 劉謙：8年前沒人信我所的話

重提李雲迪春晚「找力宏」 劉謙：8年前沒人信我所的話
李雲迪嫖娼被抓曝細節 嫖1次1萬元、支付寶轉帳

李雲迪嫖娼被抓曝細節 嫖1次1萬元、支付寶轉帳
辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

熱門新聞

圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00
極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進

2021-10-17 06:51

超人氣

更多 >
萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？
曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」
月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲
真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言

真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言
辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」