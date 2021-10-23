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台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

李雲迪嫖娼被抓曝細節 嫖1次1萬元、支付寶轉帳

中國新聞組／北京23日電
李雲迪曾在2016年3月，在美國紐約卡內基音樂廳演奏，演奏完後他向觀眾致意。（新華社資料照片）
李雲迪曾在2016年3月，在美國紐約卡內基音樂廳演奏，演奏完後他向觀眾致意。（新華社資料照片）

揚名國際的中國「鋼琴王子」李雲迪21日涉嫖娼黃被捕後，有關案情細節逐一被爆出。有微博大V爆料稱，李雲迪不是第一次涉及嫖娼，此前發生多次，警方守株待兔才抓到他。李雲迪被捕後供出他和女子之間的交易方式是透過支付寶轉帳，一次1萬元（人民幣，下同，約1564美元），引來網民吐槽「居然敢用這種實名的方式」。

21日晚間，北京朝陽公安分局稱查獲李雲迪嫖娼，目前與賣淫的陳姓女子一同被依法行政拘留。消息公開後，有網民表示早在幾天前就已經知道李雲迪事件，並且還原他被捕的經過。

爆料網民透露在北京三里屯附近有一個小區暗藏賣淫據點，賣淫的女子被警方找上門時，對自己的行為供認不諱，警方透過女子的手機聯絡人抓嫖客，其中就包括李雲迪的聯絡方式，並從中掌握好他的行程，了解到當天李雲迪已經和該女約好，等到搭乘的班機抵達北京後立刻拘捕。

網民更進一步爆料，李雲迪被帶走後很快就認了，而他和女子之間的交易方式是透過支付寶轉帳，一次1萬元，爆料網友吐槽：「居然敢用這種實名的方式！」同時透露還有一個「最最最根本的證據」，許多網民猜測可能是聊天紀錄或是交易紀錄，又或者是影片，不過爆料者並未說明是什麼。

另外根據網易娛樂報導，有知情人士透露，李雲迪並非第一次因為嫖娼被捕，早在今年上半年就疑似因為同樣的原因被抓過一次，只是當時並未流傳開來，甚至知情者還說，李雲迪留學期間的感情經歷非常豐富，在留學生中的口碑不太好，不過此說法沒有獲得證實。

另據自媒體報導，北京警方這次能逮獲李雲迪，「朝陽群眾」的舉報功不可沒，因為舉報內容詳細到讓警方能輕鬆掌握到李雲迪經常在固定的時間進行違法行為的模式。經過警方耐心蹲守，最終發現李雲迪涉黃實錘，甚至還查到李雲迪和嫖娼對象陳某卉的微信。

報導說，由此來看，李雲迪可能是經常進行這類違法行為，才會被「朝陽群眾」發現及追蹤紀錄。但這項說法也尚未獲得澄清或證實。

李雲迪 北京 支付寶

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