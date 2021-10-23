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女遭迷暈致死 男上司承認網購七氟烷但否認用藥

中國新聞組／北京23日電
被害人生前照片。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）
被害人生前照片。（取材自中國新聞周刊／受訪者供圖）

廣東佛山23歲女子酒後被上司迷暈致死案有了新進展。該案20日在廣東佛山中院開庭審理，檢方以強姦罪對嫌犯彭男提起公訴，法院將擇期宣判。

中國新聞周刊報導，今年1月，佛山市高明區陳姓女子在酒店內身亡。屍檢報告顯示，陳女因七氟烷中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡，警方通報，其公司上級主管彭男有重大作案嫌疑。隨後，彭男因涉嫌強姦致人死亡被檢方批捕。

陳女的哥哥陳先生說，庭審中彭男承認了部分犯罪事實，並稱七氟烷通過網購得到，此前沒有侵害其他女性。

根據佛山市人民檢察院起訴書，彭男於1981年10月出生，原是梅州市某建築工程有限公司資料主管。2018年起，彭男發現自身存在性功能障礙，遂觀看迷姦視頻，並網購情趣用品、多種安眠藥和麻醉類藥物七氟烷等，伺機作案。

今年1月23日，彭男得知同事即被害人陳女失戀，認為有機會與其發生性關系，於是邀請陳女一起消夜，並攜帶七氟烷和情趣用品赴約。二人飲啤酒後，次日凌晨2時許一同入住佛山市高明區一家酒店。期間，彭男趁陳女入睡之機，將七氟烷倒在紙巾上放置於陳女鼻子下方使其吸入，致陳女昏迷後實施姦淫，彭男因無法勃起而未能得逞。

1月24日5時許，彭男發現陳女昏迷不醒，因懼怕事情敗露而出門將七氟烷瓶子和情趣用品丟棄。隨後，彭男返回酒店房間內，於6時許報警，謊稱陳女醉酒不醒。醫護人員到場後證實陳女已死亡。經法醫學鑒定，陳女因七氟烷中毒致急性呼吸、循環功能障礙而死亡。

2021年2月10日，彭男被佛山市公安局高明分局逮捕。8月26日，佛山市人民檢察院以強姦罪對嫌犯彭男提起公訴。檢察院認為，彭男違背婦女意志，使用麻醉藥物的手段，強行與婦女發生性關係並致其死亡，應以強姦罪追究其刑事責任。

值得注意的是，陳先生說，事發後彭男曾清理案發現場，並向現場勘查的警方和家屬表示，自己和陳女發生了性關係，且雙方是自願的。「他沒有承認用藥，說（妹妹）死亡是個意外，但案發後幾天，法醫在血液裡檢測出了麻醉藥成分」。

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