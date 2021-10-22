月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

經濟並不富裕的父親，每月給在外國求學的女兒1萬元人民幣生活，勸女兒省點花時，卻被女兒痛罵「一個泯滅人性、迫害親生女兒的惡魔」、「狂野的畜牲」、「用了50歐元就大清早跟我吵架的噁心玩意」。聊天紀錄曝光，引起網友熱議，很多網友心疼被痛罵的父親，更有網友表示「有這種女兒，真的不如生塊叉燒」。

來源：YouTube

瀟湘晨報報導，微博 用戶「迷惑新聞大賞」10月15日曬出了幾張聊天截圖，內容是父女二人因生活費問題起了爭執。女生的父親問到，「早上好！14.83歐元是打車，44.52歐元是買什麼呀？」女生回復，「44歐元是去超市買生活用品」。父親表示希望女兒能夠在生活中盡量節約一點，每月控制在1萬元左右。

從聊天紀錄看，爸爸的晚飯只是普通的清粥小菜，過得有些心酸。（取材自鳳凰周刊）

從聊天紀錄看到，父親的晚飯只是普通的雞蛋 羹和小菜，女兒則抱怨自己吃飯營養不均衡。父親表示自己工資有限，「爸爸不是跟你吵架，是希望你懂事，能理解爸爸的不容易。」「爸爸已經51歲了，已經老了，沒有能力一直養你。」之後，女兒在一微信 群內發了辱罵自己父親的內容，「用了50歐元就大清早跟我吵架的噁心玩意。」 她還將父親描述為「一個泯滅人性、迫害親生女兒的惡魔。」在她眼中，父親為了錢，毀掉了她的青春，是一個「狂野的畜牲」。 女兒曾發布一則視頻，內容是父親勸她早睡早起，卻被女兒大吼後，父親痛苦地把頭埋在懷裡，女兒仍高聲說：「你沒有病！你別裝」。（視頻截圖）

對話引起網友熱議，許多網友表示心疼該位父親，還有網友指出， 去年3月發生帶青島留學生隔離期間跳窗逃跑事件，主角就是這位女兒。事件發酵，女生發文解釋說與父親的爭吵是一場誤會。「我爸爸剛打了1萬元生活費給我，但是錢還沒有到帳。」結果父親誤以為她還想再要1萬元。對自己發布辱罵父親的內容感到很後悔，現在也已與父親和好。自己已知道，並且認識到了自己的錯誤。