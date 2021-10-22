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「像中邪了」 985高校畢業生奮鬥10年 4小時被詐光

中國新聞組／北京22日電
聞濤提供的轉帳記錄顯示，4小時被要求分8筆向不同帳戶轉帳近92萬元。（取材自華商報）
聞濤提供的轉帳記錄顯示，4小時被要求分8筆向不同帳戶轉帳近92萬元。（取材自華商報）

從知名985高校畢業的聞濤（化名），經過10年的奮鬥，存下了近60萬元，正準備明年與女友結婚。卻因為10月19日的一通電話，短短4個小時間，就被騙了92萬元。結婚的錢沒了，治病的錢沒了，父母的積蓄沒了，還欠了銀行近33萬元。

華商報報導，人在西安的聞濤，10月19日接到了一通自稱支付寶客服的電話，指他10年前的學生身分占用了平台「借唄」產品的授信額度，由於他們準確報出聞濤的各項個人信息，讓聞濤對他們身分絲毫沒有起疑。

下午5時30分許，他在對方的引導下，通過釘釘App遠程演示功能，讓對方幫助他解除授信額度，但對方說操作失誤，導致他辦理了借款，沒有解除授信額度。隨後又指導他在微粒貸上貸款12萬8000元，稱所貸的款都是系統流程，不是真的錢，沒想到錢被轉入一私人帳戶，對方又稱是個人操作失誤，必須向指定帳戶匯款，平台驗證成功後才能一併退還。

聞濤說，下午6時20分至晚9時40分許，為追回貸款，他按照對方引導，利用中國建設銀行App快貸貸款20萬元，後通過微信、支付寶等提現，轉帳12萬餘元，又在中國工商銀行分兩筆共匯款10萬元，最後分三筆，通過交通銀行轉帳37萬餘元。至到晚上10時，在女朋友的提醒下，才意識到上當受騙，趕忙報案，但錢已經追不回來了。92萬元就這樣沒了，除了自己打拚10年辛苦存下來的近60萬元，還有近30萬元是銀行借款。

警方在接獲聞濤報案後第一時間啟動止付，但均沒有成功。（取材自華商報）
警方在接獲聞濤報案後第一時間啟動止付，但均沒有成功。（取材自華商報）

33歲的他多次哽咽說，「以前看過很多電信詐騙報導，沒想到會發生在自己身上。」「當時好像中邪了，一張銀行卡被限額了，就用另一張轉。期間飯都沒吃，手機沒電了，充上電繼續操作。」

女友難過的說，她和聞濤相識於大學校園，後來為了愛情，他走上社會打拚，她則繼續深造，2021年到西安成為一名老師。「我們本計畫用這筆錢買房，明年結婚，吃了很多苦走到今天，沒想到一場電信詐騙，卷走了我們所有的積蓄。打亂了我們所有的計畫。」她表示，聞濤近年查出了惡性肺結節，父母已經70多歲，以賣菜為生，這次被騙的錢裡，不僅有他準備治病的錢，還有10餘萬是他父母的積蓄。

貸款 中國 詐騙

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