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因祖傳手藝獲刑 73歲農村「放銃人」被控非法製爆炸物

中國新聞組／北京22日電
放銃人所使用的「鐵銃」。（取材自北京青年報）
放銃人所使用的「鐵銃」。（取材自北京青年報）

做了幾十年放銃人的張顯強和羅守義，日前因為「非法製造爆炸物」分別被判刑，引發法規與民俗產生衝突時在認知上的「斷層」爭議。兩人表示，放銃這項傳統手藝存在至少超過百年歷史，如今卻成了「犯罪行為」，讓他們無法接受，也覺得很委屈。

北京青年報報導，30多年前，張顯強成了一名放銃人，手藝是從父親那輩傳下來的。在淥口地區的不少民俗儀式上，一聲傳出幾里地的銃響，是必不可少的一部分。

張顯強加入了當地一支「接老爺」的民間隊伍。「老爺」是淥口農村對各姓氏信奉神靈的俗稱，每年春節初一到初五，各自姓氏「接老爺」的隊伍會捧著自家老爺的塑像、舉著旗幟，敲鑼打鼓去村民家中祈福、還願。

張顯強通常手持長約30厘米、直徑約5厘米的鐵銃跟在隊伍裡，銃裡裝著民間自製的黑火藥。每當「老爺」進門出門時，張顯強要把鐵銃水平舉起，隨著引信點燃，一聲轟響能傳到一公里外，人們老遠就知道「老爺」要到了。

張顯強在閣樓儲存的黑火藥。（取材自北京青年報）
張顯強在閣樓儲存的黑火藥。（取材自北京青年報）

在淥口地區，放銃的傳統存在至少超過百年歷史。2020年底，因為疫情，「接老爺」儀式只進行一天就被迫暫停。張顯強把家中剩下的黑火藥分裝進了16個飲料瓶，存放在廚房的閣樓上。

今年7月20日，在隔壁村打零工的張顯強接到妻子電話說家裡來了警察。他趕回家後看見裝著黑火藥的飲料瓶已被擺在門口，還有他的鐵銃和火藥引線。警察將夫妻帶回警局錄口供。8月9日開始，張顯強被株洲市公安局淦田派出所監視居住。

張顯強後來收到了法院起訴書，他因此成了非法買賣、儲存爆炸物的被告。但他仍「想不通」，使了30年的手藝怎麼成了「犯罪行為」？

同一天，73歲的湖南株洲淥口人羅守義隔壁鎮的放銃人羅守義家也來了警察。作為村裡曾經最有名的放銃人，一些人家辦喪事時總少不了羅守義的出現。「銃聲響亮，代表著一個家庭對逝者隆重的送別。」

和張顯強一樣，羅守義覺得委屈，「這是祖上傳下來的東西，怎麼犯法？」9月29日，羅守義和妻子因為非法製造爆炸物罪被判處有期徒刑三年，緩期三年執行。

「如果有人告訴我這個是違法的，那我肯定不會再做了，但幾十年都這麼過來了。」張顯強放銃的手藝是跟父親學的，從父親到他，家裡人買黑火藥放銃已經近50年，從未有人因此受到懲處。一直使用舊款手機的他迄今還不知道，自己的案子已成了當地政府宣傳的「反面典型」。

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