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證實鬆綁? 馬雲遊西班牙馬略卡島被拍到

特派記者賴錦宏／北京22日電
阿里巴巴創辦人馬雲近日被目擊現身西班牙馬略卡島。(Getty Images)
阿里巴巴創辦人馬雲近日被目擊現身西班牙馬略卡島。(Getty Images)

兩家西班牙報紙報導，阿里巴巴創辦人馬雲現身西班牙馬略卡島（Mallorca）被拍到，他的超級豪華遊艇也停泊在那裡。這是馬雲自2020年底公開批評中國銀行監管機構以來，首次出國，被解讀中國確實已放鬆對阿里監管。

來源：YouTube

路透報導，自從去年10月外灘金融峰會的演講中公開批評北京當局的銀行監管體系以來，這位中國億萬富翁基本上已經離開了公眾的視線。他的商業帝國很快就受到了監管機構的嚴格審查，甚至導致螞蟻集團370億美元(約2365億人民幣)的巨額首次公開發行（IPO）被叫停。

西班牙「馬略卡日報」稱，19日有人看到馬雲在安德拉克斯港的一家當地商店購買家居裝飾。

巴利亞利群島是位於西地中海的一片群島，也是西班牙的自治區之一。該群島是由馬略卡島、梅諾卡島、伊維薩島與福門特拉島四座主要島嶼與周圍其他小島組成。

過去幾天，「禪」號超級遊艇一直在馬略卡島西北海岸行駛，19日抵達安德拉克斯。一名西班牙銀行業消息人士告訴路透，馬雲2019年曾在他的陪同下訪問馬略卡島，這位億萬富翁喜歡「經常在巴利亞利群島消磨時間」。

20日，阿里巴巴港股上漲近10%，連續四個交易日上漲。券商表示，投資者將馬雲歐洲之行視為中國官方放鬆對該集團監管的一個跡象。

西班牙「國家報」在沒有引用任何消息來源的情況下指出，馬雲自16日以來一直在西班牙的巴利亞利群島，陪同他的是多名中國商人和他的保安人員。

香港「南華早報」也曾報導，馬雲在香港與家人度過「私人時間」後，前往西班牙考察農業和與環境問題相關的技術。

馬雲 中國 香港

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