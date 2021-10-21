名下有寶馬？八旬婦被取消低保 身分證借鄰居惹的禍

八旬老婦名下查出有寶馬等6輛車，導致低保被取消，讓她欲哭無淚。（取材自微信）

今年86歲的彭桂枝是四川樂山市井研縣馬踏鎮八一村人，因家庭困難於2017年被列為低保戶。然而她在2019年突然被取消低保戶資格，原因是被查出她的名下有6輛車。她直呼「被騙了」，表示當時是鄰居帶她拿身分證去辦的，每次給她200元（人民幣，下同，約31美元），一共收了1000元，自己還拍照、摁了手印。

紅星新聞報導，彭桂枝兒子劉大前說，2018年底就接到政府人員來電，說母親名下有多輛汽車 ，按照相關政策規定，已經不再具備低保資格。一查發現彭桂枝名下果然有5輛貨車、1輛寶馬小汽車。

原來，彭桂枝2017、18年在兒子位於樂山市中區安谷鎮金燈村的家暫住時，曾把自己的身分證借給鄰居鄢某使用。「他不說幹什麼，就說妳去，我給妳200元。」彭桂枝糊里糊塗坐上鄢某的車，對方喊她把身分證拿出來，她還去拍照、摁了手印。彭桂枝先後跟鄢某去辦理5次車輛過戶，共收了1000元。

據報導，如今彭桂枝若要重新申請低保，首先要把這6輛車找到，從名下註銷。但這幾輛車都處於逾期未檢驗的狀態，其中5輛車已達到報廢標准。當初帶她辦手續的鄰居則聯繫不上，不知車在何方。

此外，律師表示，彭桂枝名下車輛一旦發生交通事故，極有可能承擔連帶責任。目前，四川樂山當地警方和車管部門均已介入此事，將幫助彭桂枝尋找涉事鄰居及名下6輛車的下落。