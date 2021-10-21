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陝西高校董事爭權 找來大群保安「接管校園」

中國新聞組／北京21日電
集結的保安。（取材自楚天都市報）
集結的保安。（取材自楚天都市報）

陝西省西安市一所高校日前遭上百名身分不明人士闖入的影片在網路上流傳，引發輿論關注，有傳聞是該校董事之間為了爭權奪利所致。不過，事情鬧大後，當地公安局出來澄清表示，所謂不明人士其實是保安，當天是校內人事變動相關事件，並非惡意衝突，「跟社會上沒關係」。

楚天都市報報導，從網路流傳的影片中可以看到，某一天深夜，有一群在陝西服裝工程學院門口爭吵，之後畫面切換到白天，數十名身穿制服的人排成隊伍站在學校大門前，旁邊有人在指揮；另一段影片中，制服人員與其他人發生拉扯，一旁還有警察維持秩序。

校內的警車。（取材自楚天都市報）
校內的警車。（取材自楚天都市報）
陝西服裝工程學院學校大門。（取材自楚天都市報）
陝西服裝工程學院學校大門。（取材自楚天都市報）

該校保安受訪表示，18日凌晨2時40分左右，突然有數十名保安乘坐多輛車來到學校。「有帶頭的說奉命來接管學校的安全保衛工作，還宣讀了學校相關人員的任免和保安換防的通知」。該保安稱，後來統計，新來的保安有80人左右。目前，新來的保安已經控制了學校大門出入口和監控室。

報導說，天亮後，當地派出所民警和陝西省教育廳工作人員均到達學校，要求新來的保安先撤出，待協調工作完成後，再決定是否進行換防，以防雙方發生衝突。不過，事情到19日下午都還沒解決，校園內仍有多輛警車停靠靠，民警仍在跟大門保安交涉。

校方人員稱，省教育廳和公安局領導都已經來校，正在開會協調解決相關問題。陝西省西鹹新區公安局工作人員表示，該事件由學校人員變動所致，正在進行調查處理。公安局人員稱，根據目前所了解的情況，該事件是學校內部人員變動，不是惡意衝突，「跟社會上沒關係」。

報導引述極目新聞不具名消息來源指，事件是因為學校董事之間所存在的矛盾引發，爭奪學校的控制權所致。今年2月也發生過一樣的事情，後來在相關部門介入後解決。

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