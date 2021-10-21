四川女被夫強迫賣淫 夥同嫖客毒殺他 15年後落網

和嫖客合伙毒殺丈夫的葉女。（取材自百家號／視覺中國）

四川葉姓婦人不滿被張姓丈夫逼迫賣淫，在認識了宋姓嫖客後，兩人預謀殺死張男，在張男的飯菜裡投放毒鼠強，致其中毒死亡，兩人逃亡15年後落網，最終因故意殺人罪被判無期徒刑。

網易「說案普法」報導，浙江寧波市檢察院近日公布此案細節，1976年出生的葉女是四川巴中人，她在案發後交代，自己是被丈夫張男強迫賣淫，為此她和丈夫夫妻關係不睦。

不過賣淫時間一長，葉女反而適應了這種生活。她在浙江省賣淫時，結識了同為四川老鄉的宋男。宋男比葉女小七歲，他很迷戀這個「大姐姐」，兩人很快發展為不正當男女關係。葉女對宋男說起自己的不幸遭遇，宋男很氣憤，提出可以「弄死」張男，兩人預謀之後，決定殺了張男。2003年8月31日，張男食用兩人摻了毒鼠強的飯菜而中毒死亡，葉女與宋男清理現場後逃匿。

然而他們逃亡15年後還是被警方抓獲。浙江寧波市中級人民法院一審分別判處葉女死刑，緩期二年執行；判處宋男死刑，緩期二年執行。

宋男不服上訴，浙江省高級人民法院二審認為，鑒於被害人對引發本案負有一定過錯，及宋男、葉女能如實供述事實，對二人均可從輕處罰，終審改判兩人無期徒刑。