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海底撈毛肚少秤62g遭求償2萬 辯稱冷凍致水分流失

中國新聞組╱北京20日電
海底撈被爆偷斤減兩，72元200g毛肚實際138g，遭消費者求償2萬元。（取材自微博）
海底撈被爆偷斤減兩，72元200g毛肚實際138g，遭消費者求償2萬元。（取材自微博）

海底撈又傳消費糾紛，顧客投訴稱，一份72元（人民幣，下同，約11美元）200g的毛肚上菜時分量明顯很少，要求員工秤重時發現只有138g，少了62g；消費者要求賠償2萬元，海底撈堅稱「員工備菜時操作失誤導致，當天只有這一份不合格」，雙方無共識。

影音來源：YouTube

九派新聞引述河南衛視報導，河南鄭州一名耿女士日前和朋友去海底撈新世界百貨店就餐時，點了一份72元毛肚，發現規格約200g的毛肚實際只有138g，竟少了62g。店長解釋稱，員工備菜時操作失誤導致，當天只有這一份菜品不合格。

據悉，按照新消法規定可以對顧客損失三倍賠償。但當事人耿女士表示，不要一分錢不要卡，道歉解釋清楚即可。

報導指出，海底撈官方平台發文指出，產品按要求擺盤後存放需在半小時內。顧客凌晨4點就餐，因員工提前擺盤後放入凍庫保存，產品特性導致水分流失。屬操作失誤，已加強整改。「對此我們很抱歉，已於當天給顧客當面道歉，並支持顧客依法維權。」但又稱，因顧客提出2萬元賠償，未能達成一致。已就此向市場局主動報告。

海底撈消費糾紛曝光後，網友卻吵翻了，有網友表示「好了，下次吃火鍋帶個秤」，還有網友稱，「就這一份不合格，好巧哦」。

每日經濟新聞，，最近兩年海底撈的漲價一直悄悄進行。2020年4月，一位北京的食客在微博曬出海底撈帳單：「半份血旺從16元漲到23元，半份土豆片13元，算下來一片土豆1.5元；自助調料10塊錢一位；米飯7塊錢一碗」；另一位網友的帳單也顯示，整份酥肉從去年7月的26元漲價到44元。

於是漲價事件迅速被網友罵上熱搜。隨後海底撈發布致歉信，稱漲價是管理層的錯誤決定，並從當日起所有門店價格恢復至2020年1月26日門店停業前的標準。

但在2020年年底，又有多家媒體曝出海底撈再次「偷偷漲價」，有網友表示在海底撈鄭州公園茂店就餐時發現，相比9月份，部分菜品價格有所上漲：澳洲肥牛從78元漲價到84元，鮮切牛肉從72元到78元；海底撈廈門集美萬達店，雪花豬肉片、現炸酥肉各漲2元，飲料和自選調料也分別上漲1元至4.5元、5.5元等等。

據統計，海底撈逐年漲價，2020年在疫情影響下，其漲價幅度較高。上半年平均客單價為107元，去年同期則為112元，出現不升反降；海底撈的客單價似乎「漲不上去了」。

帳單 河南 鄭州

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