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河南林州景區滑索鋼絲斷裂 女子墜湖身亡 負責人被刑拘

中國新聞組／北京20日電
有女子在河南林州景區內遊玩墜湖死亡。圖為老舊的設施。（視頻截圖）
有女子在河南林州景區內遊玩墜湖死亡。圖為老舊的設施。（視頻截圖）

19日網傳有女子在河南林州景區內遊玩墜湖死亡。林州市委宣傳部表示，涉事遊樂項目負責人已被刑拘，該女子是自行翻山進入已封閉的景區。

來源：YouTube

封面新聞報導稱，26歲的李某某16日在河南林州淇淅萬泉景區遊玩索道滑行項目時，因滑索鋼絲斷裂墜湖中身亡。死者家屬稱，「救援隊花了三個小時才她的屍體撈起來。」據了解，死者是濮陽一家三甲醫院醫護人員，今年4月才結婚。

極目新聞報導，家屬19日回覆短信稱，「今天確實事情比較多，晚點回覆電話」。但尚未收到家屬新的回覆。

淇淅萬泉景區工作人員說，因為上游水流量太大，路邊有積水，景區自9月30日起關閉。為何景區關閉後，李某某還進入景區進行遊玩，景區工作人員稱，對此不清楚。

景區工作人員稱，具體情況在「淇淅萬泉」微信公眾號上都有介紹。該公眾號於9月30日發布公告稱，因受前期強降雨天氣的影響，淇淅河水流量持續增長，通景道路被洪水淹沒，無法進入景區。為保障廣大遊客的出行安全，2021年10月1日起淇淅萬泉景區臨時閉園，恢復開放時間另行通知，己購票的遊客可通過下單的網絡平台申請退票。10月19日，該公眾號再次公告稱，淇淅萬泉景區繼續閉園。

林州市委宣傳部工作人員表示，景區是關閉狀態，李某某是自己繞路走山路進入的，當時他們一行多人搞團隊活動。該工作人員介紹，「飛度威亞」遊樂項目的負責人已經被刑拘了，該項目已經停止運營。目前，類似「飛度威亞」這樣的項目，在林州市範圍內進行安全隱患的排查。

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