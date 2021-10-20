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為何等不到? 安徽父母寄冬衣來美 竟被順豐送這國…

中國新聞組／北京20日電
楊欣艾家人寄出的包裹，目的地從美國莫名變成英國。（取材自瀟湘晨報）
楊欣艾家人寄出的包裹，目的地從美國莫名變成英國。（取材自瀟湘晨報）

北半球已經開始進入秋冬，在美國華盛頓州留學的中國學生楊欣艾由於沒有帶上過冬衣物，她的家人打包了將近50斤的冬天衣物和厚棉被要寄給她，但等了一個多月都沒有下文。楊欣艾上網查詢順豐包裹進度，卻發現她的包裹目的地從美國變成了英國，還顯示已經送到「跨境服務點」，打到客服一問卻得知包裹早已遺失，進度是後台員工「隨手」更新的，讓她十分傻眼。

據瀟湘晨報報導，老家在安徽合肥的留學生楊欣艾，現在正在華盛頓州瓦拉瓦拉（Walla Walla）讀書。8月23日時，她的父母打包了兩個包裹，總共裝有近50斤的過冬衣物和棉被，透過順豐快遞寄往美國，運費總共是3000元人民幣（約470美元）。根據楊欣艾說法，當時順豐員工還跟她父母保證「15天內必達，有專員監控整個流程」；她的父母也信任順豐，沒有多買運費險。

過了一周，楊欣艾發現包裹的物流信息遲遲未更新，一直顯示快遞停留在上海浦東國際件關務站點，已於當日晚9時左右完成分揀准備發往下一站。當時順豐客服回覆：「快遞正在上海和杭州之間來回中轉。可以繼續等，也可以選擇走理賠程序。」楊欣艾決定繼續等待。

然而，楊欣艾等了一個月都沒有動靜。10月7日，她才看到順豐小程序更新了物流信息，顯示「快件到達跨境服務點」。當她以為過冬的衣物與棉被終於快要送到時，隔天卻接到順豐國際客服電話稱「單方面不找了，這個件已經按遺失處理了」。楊欣艾問對方物流進度不是才更新嗎？客服卻說：「這是後台工作人員看這個件已經拖了非常長的時間沒有更新，順手就更新掉了。」

楊欣艾表示，順豐國際客服稱最高只能賠付100美元，合約650元人民幣，但她的包裹價值「接近有2萬塊錢（人民幣，約3137美元）」，她表示，按順豐規定，應該賠償運費的三倍。

報導指，對此，順豐國際表示將和寄件人聯系處理，具體理賠金額由售後部門負責核算。

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