時間、地點、動物…網售虐殺短片「收受訂製服務」

虐殺動物影片。（視頻截圖）

媒體近日接到爆料指出，有人以腳踩等方式虐殺動物，拍片上傳網路出售圖利，叫價由數十到數千元人民幣不等，片長幾分鐘到十幾分鐘，遭虐殺動物的包括狗、兔、龜等，還提供「訂製」服務，讓客戶選擇指定時間、地點、虐殺方式及虐殺的動物種類。

香港 01引述澎湃新聞報導，網名為「Ronin」的網友在網上公開發售虐殺動物的短片，相關短片達數千條，叫價由數十到數千元不等，長度則從幾分鐘至十幾分鐘，顧客還包括外國人，另外還提供「包月」服務。

以腳踩方式虐殺動物。（視頻截圖）

爆料指出，Ronin同時還會提供訂製服務，客戶可以要求指定時間、地點、虐殺方式及虐殺的動物種類，然後由Ronin根據要求拍攝短片，另外Ronin更會在檔案名字上註明腳踩虐殺的方式及被虐殺的動物種類品種。

媒體曾假扮顧客與Ronin取得聯絡，Ronin指他由去年起製作虐殺動物短片，最初只是與有一樣喜好的人分享，後來才以此圖利。他更說腳踩虐殺短片比起其他虐殺短片「更刺激」，「特別是叫聲」。不過他亦指自己「怕出事」，「這比賣黃片（色情片）危險」，曾考慮退出一段時間。

律師表示，虐殺自己的寵物並拍成短片出售並非刑事罪行，但就觸犯了「網絡訊息內容生態治理規定」提到有關不得製作、複製、發布展現血腥、驚慄、殘忍等致人身心不適的內容。他認為，公安 可以根據傳播範圍及情節嚴重程度依網絡安全法及治安管理處罰法等提控及處罰。