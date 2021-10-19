詐醫保？山東小村2000人竟全「被腦中風」

山東菏澤單縣萊河鎮崔口村爆詐醫保疑案，村民議論紛紛。（取材自極目新聞）

天下竟有如此奇事？一整個村子逾2000村民近五年竟來相繼罹患腦中風 ？怪事發生在山東菏澤單縣萊河鎮崔口村。更怪的是，全村的腦中風「患者」全是在村裡的衛生室「就醫」，連去世多年的老人、常年在外務工村民都有數十次「就醫」及醫保 帳戶結算紀錄。

極目新聞報導，不單止崔口村爆出這樣的怪事，而且附近其他村莊的七個衛生室也存在類似情況，共涉及3萬7000多筆醫保結算紀錄；官方懷疑是長期醫保詐保案件，國家醫保局已責成山東省醫療保障局查明情況，依法依規嚴肅處理，並派出工作 組奔赴當地督辦。

山東菏澤單縣萊河鎮崔口村爆詐醫保疑案，2000多村民相繼「患上」腦中風。（取材自極目新聞）

事件的引爆點發生的今年7月底，村民陳士勇在單縣中心醫院做了闌尾炎手術，準備透過自己的商業保險理賠時，卻因曾經被診斷為「腦中風」而遭拒。事後，陳士勇查詢得知，自己曾在2019年至2020年間多次被診斷為腦中風，就醫機構為崔口村衛生室。陳士勇又查詢了家裡人的醫保信息，竟發現一家10口全得了腦中風。

當地縣委宣傳部工作人員表示，事件肇因是因為村衛生室的工作人員為了省事，在村民就醫刷卡時將代碼都填為0001。而在醫保操作系統中，腦中風的代碼是0001。但卻無法解釋為何村民沒有看病，醫保卡裡的錢卻不見了的事實。而當媒體表示希望可以看一下操作系統時，該工作人員表示相關系統已經被封。

崔口村黨支部書記表示，自己今年剛到任，上任後從來沒有村民向她反映過醫保被盜刷的情況，老支書幹了20年，也沒聽他說過。

平凡小村莊陷入詐保風暴，村民們議論紛紛。村民徐奶奶表示，自己的的孫子今年16歲，紀錄顯示他有45次腦中風紀錄。「我們一家九口人，每個人都腦中風了。」徐奶奶笑道，「你看我像是腦中風嗎？」