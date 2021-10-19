景點開濾鏡 美片全是「照騙」… 小紅書道歉了

網友提供對比圖。（取材自封面新聞）

隨著旅遊景點的「美片」不斷湧現，小紅書 也因「濾鏡景點」一事持續發酵，被推到了風口浪尖。此前，多名網友吐槽，在小紅書平台上看到被過度修飾的風景圖，實地探訪後發現落差很大，以致產生被欺騙的感受。對此，「小紅書」出面道歉了。

封面新聞報導，「小紅書」在其微信公號發文就網友關於「濾鏡景點」的吐槽發表聲明並道歉，承認部分用戶存在過度美化筆記的情況，並表示今後將嘗試推出景區評分榜、踩坑榜等產品，便於用戶獲取更多元的信息，「我們向用戶真誠道歉，不管是經歷了失望的用戶，還是並沒有遇到『照騙』的用戶，我們都真誠道歉」。

網友提供對比圖。（取材自封面新聞）

另據北京 商報報導，近期有不少網友都被小紅書上面的「美片」所騙，紛紛發出小紅書上的照片與自己實際去「打卡」時的照片做對比。例如，在小紅書上分享的「海南藍房子」一篇文章中，照片裡的風景顯得靜謐唯美，配文寫有「99%海南旅行都不知道的免費打卡地」、「電影感劇照海報」、「網紅小眾」等字樣，不少網友信以為真去該地打卡，而「藍房子」真實的樣子並沒有描述中的那麼美好。

曾被小紅書中的文章「騙過」的王先生表示：「我們實際去的時候，風景並沒有帖子上描述的好，周邊的環境也一般，我們就會產生巨大的落差，有種被欺騙的感覺。」

有業者透露，部分小紅書博主的文章背後蘊藏著很大的產業鏈條。有不少產品是由企業寄送，博主再進行試用、發帖，起到宣傳作用、擴大流量。有民宿 負責人稱，一般會請常旅行並且有一定流量的博主來民宿免費體驗一到兩天，並請他們進行宣傳，會對民宿的流量起到錦上添花的作用。

濾鏡太誇張被網友吐槽「照騙」 ，網友提供對比圖，小紅書道歉。（取材自封面新聞）

報導指出，知名旅遊博主、旅行玩家瀾女士表示，「濾鏡景點」客觀地來看，固然會有濾鏡的成分，但的確很多時候每個人去旅行的觀察角度不一樣，所遇到的天氣也有所不同；小紅書偏人像類的貼文比較多，也可能會忽略真實的旅遊場景。

北京第二外國語學院旅遊科學學院院長谷慧敏則分析指出，不真實的「P圖」現象越來越多，如果平台不進行監管，圖片失真現象就會變得很普遍，她還說到，「與其讓平台防止網友受騙，不如提高自己對於旅遊更深度的了解，從而讓旅遊從淺層的『網紅打卡』，變為擁有真正意義的旅遊。」