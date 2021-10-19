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莆田滅門案 兇嫌拒捕自盡身亡…抓捕過程曝光

中國新聞組／北京19日電
歐嫌的照片。（視頻截圖）
歐嫌的照片。（視頻截圖）

福建莆田殺人案造成二死三傷慘劇，嫌犯歐某中日前被發現在一山洞拒捕並畏罪自殺，經送醫院搶救無效死亡。網路上流傳兩段視頻，顯示出抓捕歐某中的過程。

來源：YouTube

極目新聞報導，視頻顯示，在一處山谷中，眾多身穿制服的人圍繞在一起，視頻中有人說：「真正套住了。」另一段視頻中，數輛警車及救護車在村子裡行駛。

上林村一位村民表示，歐某中已被抓獲，還曾被送去搶救，歐某中被找到的山洞距離村裡不是很遠，就在後面的山上，村裡子還有警察在進行調查。「抓到了，大家都鬆了一口氣」，另一位村民說道。

據此前曝光的監控顯示，歐某中獨自一人穿著白色短袖衣、黑色褲子往山上走，並未攜帶任何食物或工具。對歐某中能在山裡躲藏九天，不少人有些疑惑。

此外，死者家屬表示，「網絡上突然爆出不實消息， 給我們身心造成很大傷害」。這是由於兇案爆發後，歐某中全家無家可歸、5年間曾多次求助……等信息，讓輿論產生「哀其不幸，悲其不法」的聲音，對死者家屬相當於二度傷害。

央視網評論，無論真相如何，暴力不該被鼓勵，更不該被讚美。尤其死者有十歲兒童，逾越了「禍不及童孺」的底線，不宜用「合理化同態復仇」的邏輯將其輕描淡寫成「快意恩仇」。

此外，嫌犯女婿表示，代表家屬對受害者深表歉意，希望岳父能夠盡快自首歸案，也期望法律能對此給予公平審判。

當地懸賞捉拿嫌犯。（取材自澎湃新聞）
當地懸賞捉拿嫌犯。（取材自澎湃新聞）

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