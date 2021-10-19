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父亡獲賠20萬 2孩玩手遊花光…奶奶痛哭：我兒的命錢啊

中國新聞組／北京19日電
孫子偷用爸爸的死亡賠償金花在遊戲上，奶奶痛哭：這是我兒的命錢啊。（視頻截圖）
孫子偷用爸爸的死亡賠償金花在遊戲上，奶奶痛哭：這是我兒的命錢啊。（視頻截圖）

河南駐馬店一對10歲、11歲的兄弟，由於未成年玩網遊受到限制，便偷用父親20多萬元（人民幣，下同，約3萬美元）死亡賠償金，來買遊戲帳號、皮膚(角色的裝飾和飾品)。奶奶發現真相後痛哭：「這是我兒的命錢啊！」事件引發熱議，遊戲平台已允諾退款。

河南廣播電視台報導，兄弟倆的姑姑王女士表示，2019年，孩子爸爸因車禍不幸去世，直到2021年7月，一家人才拿到這筆死亡賠償金。

來源：YouTube

王女士稱，一家人平常過得多難都不敢動一分錢，因為那是自己哥哥拿命換來的，孩子的奶奶平時更是連一塊錢的礦泉水都捨不得買。

沒想到，王女士近日回家後意外發現，母親手機裡有多筆大額消費支出，粗略一算有20多萬元。王女士趕緊報了警。可結果一查，竟「追蹤」到了家裡兩個孩子身上。

從消費帳單上看出，兄弟倆只用了三個月就花掉20多萬元，用於購買遊戲帳號和皮膚了。孩子稱，因為自己未成年，手機遊戲帳號會有防沉迷限制，於是就在網上購買帳號。

王女士查看孩子的網購紀錄時更是驚訝，客服給孩子介紹幾千元的帳號，他都不要，直接張口就要買5萬元的帳號。

王女士感嘆，孩子就像著了魔一樣，除了購買帳號，還多次充值遊戲。現在大多數遊戲都需要人臉認證，充值時還需支付密碼。孩子坦白，自己偷偷看見了奶奶的支付密碼，在需要人臉識別時，就騙奶奶是考試需要，讓奶奶進行人臉識別，還購買了其他帳號。

如今，這家人只求遊戲公司能把錢退回來。售賣帳號的平台客服表示，查詢到孩子的消費紀錄14萬元，會幫忙申請退款。遊戲平台則回應，用王大媽信息認證的帳號充值的錢，會在15個工作日內退還。

上述新聞曝光後，許多網友紛紛留言，「遊戲公司真是人間大愛啊」、「教育缺失」、「兩個孩子，換成是我，我就不養了」、「老師和家長應該嚴格要求啊，手機最好別讓（孩子）摸了，不然長大真毀了」、「奶奶辛苦了。」

兩個未成年的兄弟，偷用爸爸20多萬死亡賠償金，把錢全花在遊戲上。（視頻截圖）
兩個未成年的兄弟，偷用爸爸20多萬死亡賠償金，把錢全花在遊戲上。（視頻截圖）

手機 河南 人臉識別

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