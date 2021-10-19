合理嗎？ 讀博士拿津貼41.6萬 畢業後拒返校再任教判賠

劉某2014至2018年受聘工作期間的勞動內容。（取材自半島晨報）

河南 某高校教師劉某，之前為了讀博士班而打算離職，但校方為了挽留人才，協議提供劉某攻讀博士學位期間的工資和生活補貼等。不過，當劉某取得博士學位後，並不打算繼續返校任教，讓校方將其告上法院，要求他歸還讀博期間的資金補貼。目前一審判決校方勝訴，案件也引發網民熱烈討論。

半島晨報報導，劉某任教於河南一所高校，期間為了就讀博士班，本打算離職，但校方表示願意提供資金補貼，只要劉某在寒暑假期間回校輔導學生、博班畢業後返校繼續任教。校方表示，劉某在攻讀博士期間，前後一共拿了校方提供的工資、社保、生活補貼等，共計約41.6萬元（人民幣，下同，約6.5萬美元）。

不過，在劉某取得博士學位後，就家屬安置的問題與校方談不妥，便打算真的離職，不再回該校任教。校方隨後將其告上法庭，要求劉某退還讀博期間學校支付的所有費用。

不過，劉某表示，雙方簽訂的協議書中提到，第二學年開始，攻讀博士人員受聘專業技術崗位要求完成相應的教學、科研任務，接受年度考核，根據考核結果核發校內崗位津貼；他認為上述工資補貼為「合法收入」，自己也承擔了部分教學任務，校方不應向他討還這筆工資。

但校方表示，教師在讀博期間趁寒暑假回來帶課或者輔導學生，學院已經給他們支付了酬金，這部分錢並沒有追還。學校只是要回培養成本，沒有增加額外的懲罰性措施，更沒有收取違約金。

河南省新鄉市牧野區人民法院8月時一審宣判，劉某應向學校返還各項費用共計33萬3096元，以及單位繳納部分的公積金及養老保險 共計8萬3284元。法院認為，依據校方與劉某簽訂的協議，劉某須在完成學業取得學位後按時回校報到，按合同規定，在校服務期不得少於八年。