我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「下班後見面」比爾蓋茲爆13年前電郵調情女員工

終結土豪婚?中國試辦婚改實驗區 矯正「天價新娘」

合理嗎？ 讀博士拿津貼41.6萬 畢業後拒返校再任教判賠

中國新聞組／北京19日電
劉某2014至2018年受聘工作期間的勞動內容。（取材自半島晨報）
劉某2014至2018年受聘工作期間的勞動內容。（取材自半島晨報）

河南某高校教師劉某，之前為了讀博士班而打算離職，但校方為了挽留人才，協議提供劉某攻讀博士學位期間的工資和生活補貼等。不過，當劉某取得博士學位後，並不打算繼續返校任教，讓校方將其告上法院，要求他歸還讀博期間的資金補貼。目前一審判決校方勝訴，案件也引發網民熱烈討論。

半島晨報報導，劉某任教於河南一所高校，期間為了就讀博士班，本打算離職，但校方表示願意提供資金補貼，只要劉某在寒暑假期間回校輔導學生、博班畢業後返校繼續任教。校方表示，劉某在攻讀博士期間，前後一共拿了校方提供的工資、社保、生活補貼等，共計約41.6萬元（人民幣，下同，約6.5萬美元）。

不過，在劉某取得博士學位後，就家屬安置的問題與校方談不妥，便打算真的離職，不再回該校任教。校方隨後將其告上法庭，要求劉某退還讀博期間學校支付的所有費用。

不過，劉某表示，雙方簽訂的協議書中提到，第二學年開始，攻讀博士人員受聘專業技術崗位要求完成相應的教學、科研任務，接受年度考核，根據考核結果核發校內崗位津貼；他認為上述工資補貼為「合法收入」，自己也承擔了部分教學任務，校方不應向他討還這筆工資。

但校方表示，教師在讀博期間趁寒暑假回來帶課或者輔導學生，學院已經給他們支付了酬金，這部分錢並沒有追還。學校只是要回培養成本，沒有增加額外的懲罰性措施，更沒有收取違約金。

河南省新鄉市牧野區人民法院8月時一審宣判，劉某應向學校返還各項費用共計33萬3096元，以及單位繳納部分的公積金及養老保險共計8萬3284元。法院認為，依據校方與劉某簽訂的協議，劉某須在完成學業取得學位後按時回校報到，按合同規定，在校服務期不得少於八年。

河南 保險

上一則

從賣花女到浙江女首富 她房產被拍賣、財產恐清零

下一則

莆田滅門案 兇嫌拒捕自盡身亡…抓捕過程曝光

延伸閱讀

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付
帶薪休假計畫預算削減40%？民主黨派系陷分歧

帶薪休假計畫預算削減40%？民主黨派系陷分歧
新冠肺炎後遺症影響工作 東京上千名患者求診

新冠肺炎後遺症影響工作 東京上千名患者求診
美國離職最高峰 4個月遞出2000萬份辭呈

美國離職最高峰 4個月遞出2000萬份辭呈

熱門新聞

王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
監控視頻顯示嫌犯拖著疑裝有屍體的行李箱離開。（取材自極目新聞）

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

2021-10-14 08:00
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統