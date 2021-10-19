大媽旅遊不購物被導遊罵到抽搐? 九寨溝：視頻內容不實

繼「四天參團遊沒看到景區大門」事件引發關注後，一段內容為「購物店內未購買玉石，遊客大媽被導遊罵到渾身發抖」的視頻17日在網上多處傳播，使得九寨溝旅遊亂象再受關注。九寨溝縣委宣傳部當局回應稱，九寨溝縣綜合執法部門調查後，確認信息內容不真實。

來源：YouTube

環球時報報導，9月28日，歷經四年修復後的四川省阿壩州九寨溝景區全域開放，10月中旬，又正值九寨溝旅遊旺季，不少遊客從各地來到這裡。17日，一段「大媽旅遊不買玉石被導遊罵到抽搐」的視頻掀熱議。視頻中，一個大媽躺在椅子上雙手不住顫抖，一直在抽泣，並在身邊一男子的協助下吸著氧氣，旁邊，一目擊者透露，大媽被導遊帶進玉石店後，因不買玉石被導遊罵了，從而導致了後續的抽搐、缺氧等狀況。

還有網友爆料稱，大媽報的團是兩人2100元人民幣(約326美元)，黃龍、九寨溝三天兩夜遊，總共是八次不同地方的購物。

此事引發關注後，不少網友對大媽表示理解，「有些導遊確實是這樣，帶你去買東西，不買就罵」，還有網友無奈感歎，類似案例真是屢禁不止。

另據極目新聞報導，九寨溝景區工作 人員表示，他們已經看到該視頻，但景區內沒有這種購物店，此事肯定不是發生在景區內。九寨溝縣委宣傳部工作人員也表示，此事並非發生在九寨溝，可能是九寨溝縣的居民去外地旅遊時發生的，請廣大網友不信謠、不傳謠、不造謠。