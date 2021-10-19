我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終結土豪婚?中國試辦婚改實驗區 想矯正「天價新娘」

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

大媽旅遊不購物被導遊罵到抽搐? 九寨溝：視頻內容不實

中國新聞組╱北京19日電

繼「四天參團遊沒看到景區大門」事件引發關注後，一段內容為「購物店內未購買玉石，遊客大媽被導遊罵到渾身發抖」的視頻17日在網上多處傳播，使得九寨溝旅遊亂象再受關注。九寨溝縣委宣傳部當局回應稱，九寨溝縣綜合執法部門調查後，確認信息內容不真實。

來源：YouTube

環球時報報導，9月28日，歷經四年修復後的四川省阿壩州九寨溝景區全域開放，10月中旬，又正值九寨溝旅遊旺季，不少遊客從各地來到這裡。17日，一段「大媽旅遊不買玉石被導遊罵到抽搐」的視頻掀熱議。視頻中，一個大媽躺在椅子上雙手不住顫抖，一直在抽泣，並在身邊一男子的協助下吸著氧氣，旁邊，一目擊者透露，大媽被導遊帶進玉石店後，因不買玉石被導遊罵了，從而導致了後續的抽搐、缺氧等狀況。

還有網友爆料稱，大媽報的團是兩人2100元人民幣(約326美元)，黃龍、九寨溝三天兩夜遊，總共是八次不同地方的購物。

此事引發關注後，不少網友對大媽表示理解，「有些導遊確實是這樣，帶你去買東西，不買就罵」，還有網友無奈感歎，類似案例真是屢禁不止。

另據極目新聞報導，九寨溝景區工作人員表示，他們已經看到該視頻，但景區內沒有這種購物店，此事肯定不是發生在景區內。九寨溝縣委宣傳部工作人員也表示，此事並非發生在九寨溝，可能是九寨溝縣的居民去外地旅遊時發生的，請廣大網友不信謠、不傳謠、不造謠。

工作 YouTube

上一則

禁令解除了？港媒：馬雲短暫留港 已轉飛西班牙度假

下一則

香港基本法23條立法 鄧炳強：研究加入間諜罪

延伸閱讀

佳欣旅遊古文明12日遊接受報名 導遊全程陪伴

佳欣旅遊古文明12日遊接受報名 導遊全程陪伴
十一好狼狽…登泰山等日出 遊客擠廁所取暖

十一好狼狽…登泰山等日出 遊客擠廁所取暖
中國再遭暴雨襲擊 陝西漢中2萬人緊急撤離

中國再遭暴雨襲擊 陝西漢中2萬人緊急撤離
江西景區「帳篷滿天飛」網友：哈利波特魔法學校秋遊？

江西景區「帳篷滿天飛」網友：哈利波特魔法學校秋遊？

熱門新聞

王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
監控視頻顯示嫌犯拖著疑裝有屍體的行李箱離開。（取材自極目新聞）

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

2021-10-14 08:00
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統