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最窮211？西北大學盼校友捐「1杯奶茶錢」惹議

中國新聞組／北京19日電
西北大學校友總會號召校友、老師及學生，每月捐出一杯奶茶或一杯豆漿的錢，支持母校發展。(取材自百家號)
西北大學校友總會號召校友、老師及學生，每月捐出一杯奶茶或一杯豆漿的錢，支持母校發展。(取材自百家號)

西北大學今年迎來建校119周年，該校校友總會號召校友、老師及學生，每月捐出一杯奶茶或一杯豆漿的錢，支持母校發展，官方微博發出募捐倡議後，引發網友調侃西北大學是「中國最窮211」。

西北大學官方微博14日發布一則捐贈倡議。該校校友總會對校友、老師及在校學生發出號召，在每月的6至9日將一杯奶茶11.9元人民幣（約1.85美元）或一杯豆漿1.19元的錢，節省下來支持母校發展建設，或者也可捐贈任意金額，並在文字下方配有捐贈二維碼圖片。

倡議發出後，引來不少圍觀。對此，有網友表示「大為震驚」，並寫道「不是說缺一杯奶茶錢豆漿錢…倡議捐錢是長久之計嗎」。也有人認為，「雖然我也捐了，希望學校也越來越好，但是我覺得這個行為多多少少有點…」。

其中也不乏網友調侃，「捐了，不要讓我沒學上」、「俺們是真的樸」、「中國最窮211，心酸，淚目」。

更多的留言則是為西北大學「哭窮」：「在校到畢業，感覺西大一直挺大方。這次雖說是倡議，但這樣伸手，看來真的缺錢了吧，救救西大」、「太慘了太慘了…」。

撞名美國著名的西北大學，中國西北大學儘管實力不凡，卻顯得「不太知名」。實際上，擁有119年歷史的西北大學，是中國西北地區辦學歷史最為悠久的高等學府。

西北大學現為首批國家「世界一流學科建設高校」、國家「211工程」建設院校、教育部與陝西省共建高校。

211是指早在1990年代中期，中國為了「面向21世紀打算重點建設約100所左右的大學」，遂從各地挑選約100所大學列為國家的培育重點，優先給予補助經費。「211工程」共115所大學（112所大學及3所軍校），其中也包括「985」的39所大學。因此，所有「985大學」都是「211大學」，但「211大學」卻不一定是「985大學」。

「985工程」共有39所大學，無論是綜合實力、學科教育還是科學研究的表現，都位居中國大學中的領先地位。

西北大學 中國 教育部

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