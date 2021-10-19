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網紅郭美美涉製銷違禁減肥類食品 被判刑2年半

中國新聞組／北京19日電
因炫富掀起熱議的郭美美。（取材自微博）
因炫富掀起熱議的郭美美。（取材自微博）

中國元祖級炫富網紅郭美美今年3月因製銷違禁減肥類食品被警方刑拘。該案在18日宣判，郭美美因銷售有毒、有害食品罪獲刑兩年半。

來源：YouTube

據澎湃新聞報導，上海鐵路運輸法院對被告人郭美美、汪鄒雅銷售有毒、有害食品一案18日依法進行公開宣判，以銷售有毒、有害食品罪判處被告人郭美美有期徒刑二年六個月，並處罰金20萬元人民幣（約3.1萬美元）；判處被告人汪鄒雅有期徒刑七個月，並處罰金1萬元。

據公訴機關此前指控，郭美美、汪鄒雅分別自2021年1月、2月起，在明知上家趙某（另案處理）處所銷售的減肥糖可能非法添加西布曲明的情況下，仍各自以每盒699元等單價對外銷售。至案發，郭美美銷售減肥糖100餘盒，收款7萬餘元。期間，郭美美還幫助汪鄒雅向趙某訂貨、付款，共同銷售減肥糖4盒，收款2796元。案發後，公安機關從查獲的涉案減肥糖中檢出西布曲明成分。

西布曲明（Sibutramine）是一種中樞神經抑制劑，曾被用於減肥藥，因會增加嚴重心腦血管風險已被禁用。

十年前，郭美美在微博以「中國紅十字會商業總經理」的虛假身分炫富走紅。2014年7月，因參與網絡賭球被警方拘捕，後以開設賭場罪被判刑，於2019年7月刑滿釋放。

獲釋後郭美美在2019年重新開設新浪微博新帳號，於同年11月22日宣布改名「郭宸溪」，並繼續展示各種自拍、旅遊風景與豪華酒店的住宿環境等炫富照片，並有接受夜店DJ的登台工作，這些均引起社會討論。

澎湃新聞發表評論稱，郭美美之所以「不走尋常路」，或許和她的原生家庭有一定的關係。她出生在湖南益陽的一個單親家庭，父親有詐騙前科，母親長期經營洗浴、桑拿、茶藝等休閒服務。她的成長環境，可能一定程度上塑造了今日的郭美美。

郭美美事件在當時引發巨大輿論爭議。官媒新華社評論稱，「不管是假冒身分、炫富、開賭場、商演、搞銷售等，無論是誰出於什麼目的，只要挑戰法律權威，法律就會讓誰付出代價」。上海新民網評論說，「貪念太熾而又不以低調為美德，有時看起來差點毀了誰誰誰，實際上到頭來只不過是毀了自己而已」。

郭美美（前排右）在庭上聽取判決。(取材自新民晚報)
郭美美（前排右）在庭上聽取判決。(取材自新民晚報)

中國 微博 公安

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