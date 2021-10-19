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涉策畫助鄭爽逃漏稅 張恒被罰3227萬元

中國新聞組／北京19日電
鄭爽（右）與前夫張恒。（取材自微博）
鄭爽（右）與前夫張恒。（取材自微博）

女星鄭爽遭前夫張恒舉報涉嫌逃稅漏稅，但上海市稅務局18日公布，經查，張恒策畫並操作片酬的合同拆分，掩蓋「天價片酬」1.6億元人民幣（約2487萬美元），幫助鄭爽偷逃稅款，被依法罰款3227萬元。上海市稅務局第一稽查局已向張恒依法送達「稅務行政處罰決定書」，限其在規定期限內繳清罰款，目前正依法追繳。

來源：YouTube

香港01報導，上海市稅務局指出，2018年12月，張恒負責鄭爽拍攝「倩女幽魂」的演藝合同簽訂、演出報酬和支付方式確定等事宜。張恒與製片方等共同商討鄭爽片酬的拆分及收款方式，策畫具體操作細節，確定了1.6億元的片酬數額及支付方案：即拆分為4800萬元和1.12億元兩個部分，對1.12億元（實際取得1.08億元）部分，雙方商定由製片方對鄭爽實際控制公司以「增資」的形式支付。之後，張恒與鄭爽商定了設立收款公司、提供「增資」合同等事宜。在片酬支付過程中，張恒多次向製片方催款。

據此前報導，張恒在微博爆出鄭爽涉嫌偷稅漏稅，簽訂「陰陽合同」一事。他披露此前與鄭爽父母的微信聊天內容，曝光鄭爽曾想漲電視劇「只問今生戀滄溟」（原「倩女幽魂」）的片酬，原合同是1.5億元，她希望漲到1.8億元，最終片酬定為1.6億元，並簽訂「陰陽合同」，即交易雙方簽訂金額不同的兩份合同，一份用於備案登記納稅，另一份則實際約定雙方交易價格。

因為代孕棄養和逃漏稅，鄭爽被徹底封殺，其個人微博亦被停用，且清楚寫明是「永久禁言」。今年8月27日，上海市稅務局公布鄭爽被依法追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計2.99億元。同日，鄭爽的微博帳號突然解封，她其後貼出致歉信稱，接受稅務部門對她的處罰決定，又承諾將克服一切困難按時補繳稅款、繳納罰款。

鄭爽 微博 微信

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