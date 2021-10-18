瀋陽社保局趕避寒民眾：你死了也沒人管…

保安推搡驅趕白衣男子。（視頻截圖）

瀋陽市10月16日氣溫急降，有民眾一早到社保局避寒，但因為未到開門時間而遭到保安驅趕；過程中保安更口出惡言「你咋還耍臭無賴呢」、「你死了跟咱們有什麼關係」、「你死了也沒人管」。新聞曝光，輿論譁然，有媒體稱保安的做法不合情理，「讓人不舒服」。涉事物業公司出面道歉，稱該保安已遭開除。

綜合媒體報導，現場視頻顯示，一名白衣男子已經進入到社保局的大門內，卻遭到兩三名保安的推搡驅趕。男子高喊「別碰我」，保安則回喊「讓你出去」。男子在被推搡的過程中一度重心不穩，險些摔倒。過程中白衣男子撐著玻璃門不出去，保安大喊：「你咋還耍臭無賴呢」、「到點（開門）了麼？」、「冷也要到外面去」、「你死了跟咱們有什麼關係」。

鏡頭中的兩名女子被風吹得抖成一團，稱「凍死了」。（取材自九派新聞）

而在社保局門外，兩名女子被風吹得抖成一團，但卻未敢越雷池一步。

有媒體發表評論指出，保安的做法不合情理，缺了共情的同理心。評論指出，群眾提前來到社保局，還沒到上班時間，保安不讓進去，為履行自己的職責，情有可原。但當天氣溫較低，風也大，群眾想進來避寒，在制度的嚴肅性之上，也要考慮具體情況的特殊性，在剛性之上富和彈性。保安聲稱「你死了跟咱們有什麼關係」等話，就真的不妥。社保局可是公共服務部門，心中當裝有群眾冷暖，怎能出言如此冷漠。

評論指出，社保局應該思考的是，面對提前來辦事的群眾，是否可以提前開門或上班，或者告知線上服務程序，以免群眾在外挨凍。人家來都來了，還往外趕，這真不是服務群眾之道，缺乏以人為本的意識。