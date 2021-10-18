網紅代言「潤百顏」 「土狗變水狗」惹眾怒

受醫美行業強監管影響，「玻尿酸巨頭」華熙生物股價相比於今年7月份，市值蒸發了570億元。（取材自AI財經社／視覺中國圖）

中國 「玻尿酸巨頭」華熙生物受官方強力監管醫美行業影響，股價自7月開始一路下滑，市值已蒸發數百億元人民幣。旗下核心品牌「潤百顏」近日又因請微博 網紅推廣產品「翻車」，遭眾多網友圍剿，逼得公司公開道歉。

紅星新聞報導，潤百顏邀請網紅「帶帶大師兄」推廣產品時，竟說「護膚產品能讓土狗變水狗」。這讓不少網友感到不舒服。有網友表示，「讓土狗變水狗？意思是誰用誰是狗？」另有網友發出質疑，「什麼叫土狗變水狗？買了你家東西就不是人了？」還有網友認為，潤百顏該言論涉嫌侮辱女性。

華熙生物產品。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

潤百顏10月16日下午發出「道歉信」，表示「針對昨天（15日）某位博主發布的視頻帶給大家的情感傷害，是我們工作 不嚴謹導致的，我們懷著愧疚向大家鄭重道歉！潤百顏第一時間要求博主刪除了視頻，也同步暫停其他微博達人的商務合作。」潤百顏並表示，「我們也對內部責任部門做了嚴厲批評和處罰，今後要強化營銷合作監管流程」。

對於潤百顏的道歉，網友似乎並不買帳。有網友認為，「工作人員在尋找推廣人的時候都不做功課嗎？」還有網友認為，作為以女性消費者為主導群體的化妝品品牌，潤百顏邀請曾公開辱女的博主來做產品推廣，極大傷害了女性消費者的情感。還有網友直指：「華熙生物是覺得錢賺夠了，不需要雙11的噱頭，也不需要女性消費者了？」

「帶帶大師兄」本名孫笑川。此前其因直播期間喜歡和粉絲「互動」、「對罵」，形成了自稱「嗨粉」或「狗粉絲」的黑粉團體。粉絲把孫笑川稱為「孫狗」，自稱為「狗粉絲」。