情侶深夜熟睡遭男子破門而入 事後還被圍毆嚇癱全網

陌生男子將小情侶房間的木門「戳」破了一個大洞，伸手進門內開鎖。（取材自微博）

江蘇泰州一名女子的住處日前凌晨遭一名男性鄰居闖入，她的男友制伏對方並報警後不久，該男子還涉嫌找人毆打她及其男友後逃逸。警方查出，兩戶人家疑因噪音問題發生糾紛。由於網絡流傳男子「破門」而入女子住處的照片看來有些驚悚，引來廣大關注。

瀟湘晨報報導，一名微博網友近日發帖稱，這名受害女子凌晨兩三點左右還在熟睡時，家門突然被陌生男子用手戳破一個大洞，接著男子就從洞裡伸手進門內開鎖。幸好受害女子當時和男友一同在家，兩人被吵醒後，男友顧不得穿上衣服，直接褲衩上去就和男子搏鬥，最後將陌生男子制伏並報警。

然而，該男子聽見警笛聲後，趁當事人不備逃跑。據受害女子觀察，該男子就住在隔壁樓一樓。受害女子並稱，他們追出去後，發現該男子正在敲隔壁一棟樓一樓窗戶，讓其父出面解決問題後就逃跑；警察 上門時沒有找到該男子，讓其父親告知勸兒子自首後離開。

當事人稱，就在警察離開，她和男友準備去醫院的路上，突然有多人到場毆打她及其男友，疑是受該破門男子指使。

該帖發出後，獲得廣大關注，不少網友形容「簡直驚呆了」，「非常驚悚！」，「現在什麼年代竟然還有這種事情？」，「真的非常害怕，如果當時屋裡只有一個女生呢？真的不堪設想！」

北京 青年報報導，警方已對此立案調查。姜堰公安 分局工作人員表示，據初步了解，被害人與該破門男子張某是鄰居但不認識，張某家屬稱張某可能是因噪音問題闖入被害人家。案發後他們一直督促張某投案自首，但張某迄未投案，警方正在抓捕中。

據了解，受害女子目前不敢回家，只敢住酒店。