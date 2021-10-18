網友嗆「快喝」 中國網紅受不了刺激 直播中喝農藥亡

網紅閨蜜證實她送醫搶救的消息和死訊。（取材自微博）

一名擁有50多萬粉絲的直播平台網紅「羅小貓貓子」，日前在直播時突然拿出農藥，並在網友的慫恿和嘲諷下，喝入身亡，引發輿論關注。根據網紅閨密最新說法，她其實長期憂鬱，做出上述舉動是希望引起重視、得到網友的鼓勵，不料卻事與願違。

微博 網傳畫面，「羅小貓貓子」在14日晚間的直播中，身處飯店房間的她維持一貫精緻造型和妝容，面帶微笑地表示，「這是最後一條為大家發送視頻」，但她臉色蒼白，說話也「有氣無力」。

直播中，「羅小貓貓子」向觀眾表示，自己是真的罹患有憂鬱症 ，並非假的，說自己在大家面前展現出開心的樣子，並不是真實的自己；接著，她突然拿出一個準備好的寶特瓶，表示裡面裝有農藥。

雖過程中，有粉絲勸導她不要做傻事，但仍有部分網友留言質疑，「是假的吧」、「只是水」、「快喝」，受不了刺激的網紅隨後一飲而盡，還說「有點難喝」，就匆匆結束直播。16日，羅小貓貓子被閨密證實，已於15日下午因肺部嚴重纖維化，不幸身亡，還發出她在醫院搶救的畫面。 多名網友邊看直播邊起鬨。（取材自微博）

觀察者網報導，對此，不少網友表示又心疼又憤怒，並紛紛喊話那些在直播間寫下無情言論的觀眾。

一片討伐聲中，一名網紅在短視頻平台公開點名疑似是「羅小貓貓子」的前男友及其現女友，稱是這兩人造成「羅小貓貓子」抑鬱及死亡。

該男子15日在評論區回應網友，表示自己並非離世女生的「前男友」，自己早就和她分手了，對方等的也不是他，他同時表示，自己曾幫助女方聯繫其男友，但聯繫不到，所以通過朋友把相關情況告訴女方家人。

目前，曾經發帖質疑該男子「害」死網紅的那名網紅又把帖子刪掉了。

綜合媒體報導，在此之前，羅小貓貓子曾被前任男友重傷，遭到網路霸凌 ，並曾上傳影片表示自己在醫院住了兩個多月。

該網紅閨密指出，羅小貓貓子其實不想死，喝下農藥後還自己打電話報警；網紅家人則在接受新京報採訪時表示，羅小貓貓子的死與前男友無關，是直播間的觀眾起鬨才導致悲劇發生，他們考慮追究起鬨者的法律責任。