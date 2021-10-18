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網紅直播喝農藥輕生亡 律師：起鬨者涉助自殺 須擔責

中國新聞組／北京18日電
「羅小貓貓子」發布的最後一條抖音。（視頻截圖）
「羅小貓貓子」發布的最後一條抖音。（視頻截圖）

網紅博主「羅小貓貓子」近日直播時，在網友的慫恿和嘲諷下喝農藥自殺，經搶救無效去世，該消息引發關注。有律師表示，起鬨自殺也是民事侵權行為，起鬨者涉嫌幫助自殺，必須承擔相應的民事責任。

澎湃新聞報導，中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍日表示，短視頻平台屬於網路服務提供者，負有審核用戶發布信息的責任。此次事件說明，平台應該充分採取追封、現場封禁、現場監管等多措施結合的方式進行直播監管。直播平台應建立人工智能審核與暢通舉報渠道相結合的方式，包括平台對敏感詞的審核、捕捉等，來監管數量眾多的直播間。

朱巍還認為，現在直播間的一些圍觀，靠圍觀的方式來發洩情緒，一些圍觀者只圖一時口快，而不計後果。 「所以說，從倫理道德和社會責任角度，此事件中的起鬨圍觀者是應當承擔責任的。」

據報導，上海大邦律師事務所律師丁金坤分析認為，在直播中留言讓事主喝下去的網友，涉嫌幫助自殺。如果查明，該留言與自殺有直接因果關係，則該網友涉嫌故意殺人罪。如果該留言與自殺沒有直接因果關係，但渲染自殺現場氛圍，起鬨鬧事，對自殺有間接促進作用，亦是違反了「治安管理處罰法」，將被治安處罰。同時，起鬨自殺也是民事侵權行為，起鬨者須承擔相應的民事責任。

此外，丁金坤表示，短視頻平台直播自殺節目，違反公序良俗，在直播期間也未及時發現、制止事主的自殺行為。平台失職，須承擔相應的行政責任與民事責任。

紅星新聞評論文章也指出，網紅「羅小貓貓子」自殺的原因到底是什麼，究竟是不是網友慫恿，還需要進一步調查核實，但如果查實有故意慫恿行為，那麼應當依據法律，對「看客」、「喊客」作出嚴肅處罰，讓他們承擔足夠的違法成本。直播平台也要承擔好監管責任，及時發現和製止悲劇。

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