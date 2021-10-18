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中國整治「飯圈」亂象 追星平台下架 爆退款糾紛

中國新聞組／北京18日電
中國粉絲「飯圈」消費力驚人，圖為朴智旻中國粉絲後援會訂製的JIMIN專機。（取材自微博）
中國粉絲「飯圈」消費力驚人，圖為朴智旻中國粉絲後援會訂製的JIMIN專機。（取材自微博）

中國加強整治娛樂界「飯圈」亂象，多款集資追星App被平台下架，卻衍生出退費糾紛。粉絲籌款應援平台Owhat日前發布公告稱「停止提現」，至少有31個粉絲團無法提現，憤而報警維權。有粉絲統計，涉及金額高達數千萬元人民幣，儼然一場飯圈「爆雷」事件。

紅星新聞報導，中國粉絲「飯圈」消費力驚人，粉絲們聚集起龐大資金，從買下一顆小行星的命名權，到地鐵站內鋪滿生日祝福，靠的是如「Owhat」App這樣的籌款應援平台。但自今年6月，中央網信辦開展「清朗飯圈亂象整治」重點打擊5類「飯圈」亂象行為，包括Owhat在內的多個追星類App都被平台下架。

報導指出，Owhat平台近日在官方微博發布公告表示，即日起無限期停止「粉絲會」商戶（粉絲團）的所有交易服務，同時停止提現，運營人員逐一與所有粉絲會商戶進行退款鏈接核對，並安排對粉絲訂單進行有序退款。

不久後，至少有31個粉絲團對此發聲明，抗議Owhat平台的做法。有粉絲團指出，最早在今年5月，Owhat就出現了無法提現的情況。

對於粉絲們的提現要求，平台不是沒有回應，就是以多種理由拖延。即使配合Owhat平台補辦營業執照、完成工商認證等也無法提現，只能自行墊付相關商品製作與發貨的款項。也有粉絲團表示，9月的退款申請至今沒有下文，Owhat客服只回應「我幫您查一下」就沒有後續。

至於涉及金額，報導說，有11個粉絲團公布無法提現的金額共計人民幣248萬元（約38.4萬美元），另有18個粉絲團沒有公布金額，2個粉絲團只模糊說「高達6位數」。財經天下周刊報導則援引粉絲統計稱，此次事件涉及數百個粉絲站，涉及金額可能達到人民幣幾千萬元。

Owhat平台多年來被用於粉絲集資。（取材自極目新聞）
Owhat平台多年來被用於粉絲集資。（取材自極目新聞）

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