銀行態度差 上海網紅怒領500萬現金 點鈔就花2小時

知名互聯網信息安全專家sunwear發文稱，因不滿上海銀行虹梅支行的服務態度，他決定取走所有存款，其中光第一批的500萬，從清點到取走就花了2小時。（取材自微博）

上海一名擁有近170萬粉絲的資安 專家，發文表示日前去的銀行服務態度差，一氣之下決定要提走所有存款出氣，只見他用三個皮箱裝滿500萬人民幣(約77.6萬美元)，光是點鈔就花了兩小時，開著勞斯萊斯裝著錢離去，相關話題頓時登上微博 熱搜。

每日經濟新聞報導，微博大V「sunwear」是名互聯網信息安全專家，他發文宣稱上海銀行的虹梅分行服務態度不佳、說話沒禮貌，「從接電話的到保安到職員全都是一副你欠他的樣子」，更直言「知道的是他們來上班，不知道還以為上墳的」。

知名互聯網信息安全專家sunwear發文稱，因不滿上海銀行虹梅支行的服務態度，他決定取走所有存款，其中光第一批的500萬，從清點到取走就花了2小時。（取材自微博）

「sunwear」表示自己雖然不是頂級富豪，但也放了幾千萬存款在虹梅支行，「近一年這家銀行流水接近4億，基於這種態度我只能把錢全部取走，放到別的銀行」，更稱由於數千萬現鈔體積大，只好先領出500萬，光是清點就動員兩名行員、一台點鈔機，耗費兩小時才完成。最後他用三只皮箱裝滿現鈔，開著勞斯萊斯著錢離去。

許多網友看到直呼「見世面了」、「原來五百萬這麼多」、「您可以全部放在我這裡，我服務態度保您滿意」，有人則調侃，這樣會影響上海銀行市值，截至最新數據，上海銀行的市值有1058億。

但也有不少網友批他「沒有必要為難基層分行的員工，拿普通小櫃員出氣」，質疑網紅「有錢就是任性」，此舉根本是在炒作話題、炫富。