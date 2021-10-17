乾女兒騙上海老人兩房捲千萬 詐死藏國外 栽在央視手中

2019年8月4日，央視「律師來了」節目講述袁先生夫婦的遭遇。舉報人就是看了這集節目後認出了屠薔。（央視視頻截圖）

相識十多年的乾女兒騙走上海老人兩套房、捲走1000萬元（人民幣，下同，約155.3萬美元），詐死騙過大使館藏身寮國，最後竟被一名看過央視「律師來了」的人舉報，目前中國和寮國正準備將她押解回國。

上觀新聞報導，1999年夏天，袁先生和朱阿姨的女兒小袁在嘉定區美國夢幻樂園 玩漂流船時，被吸入下水道中死亡。樂園向他們賠償50萬元。朱阿姨後來認識在一家國有銀行上海分行任業務員的屠薔，屠薔待她像親生母親，朱阿姨很快把屠薔看作乾女兒。

其後屠薔辭去銀行工作，創業經商。2016年，屠薔向已退休的朱阿姨稱自己公司生意已做到阿聯酋、卡達等多個國家。同年9月稱自己有急事要出國，請朱阿姨簽個委託書幫忙照看公司事務。朱阿姨不疑有他，直奔公證處簽字。

之後，屠薔利用該份委託書，將不知情的朱阿姨變更成了公司股東，持股20%。

屠薔又提出，想借朱阿姨的房產證用3個月擴大公司業務。朱阿姨瞞著老伴帶著兩張房產證去銀行簽了幾份文件。其中包括：公司以股東朱阿姨的兩套房產作抵押，向銀行貸款 1000萬元，還有一份具強制執行力的公證書；另一部分是保證合同，朱阿姨承諾對1000萬貸款承擔連帶保證責任。

連環套已成。銀行的1000萬貸款到帳後，屠薔立刻把錢轉走。

屠薔還向朱阿姨要了200萬投資 汽車新能源項目。2017年12月26日晚，因公司遲未償還貸款，銀行找上朱阿姨催債，要收走用於抵押的兩套房子，朱阿姨聯繫屠薔不成，才知被屠薔騙了，其中包含女兒的50萬死亡賠償金。

法律界人士認為，這個布局用心十分險惡。屠薔利用失獨老人對子女的思念和法律意識的缺失，捲走了1000多萬，卻讓老人替自己背黑鍋。

擔任老人公益律師的黃培明，先聲請暫緩房產被直接拍賣，並向警方報案偵查200萬汽車新能源投資款涉及詐騙，但警方立案十多天後，傳出屠薔在寮國旅遊時摔下山坡死亡。案件因犯罪嫌疑人死亡偵查終結。

2019年，銀行要求公司歸還1000萬元貸款及利息200餘萬元，法院查出屠薔的父親冒代袁先生簽字，一審判決房屋抵押合同無效，但朱阿姨需對其簽署的擔保合同承擔對應的擔保責任。對於銀行貸款給屠薔設立的空殼公司訴訟部分，銀行與朱阿姨和解，法院對朱阿姨的房產解除查封。

2020年末，成都警方據報，有人在寮國發現屠薔。2021年1月，屠薔被寮國警方逮捕。

原來，在得知被立案偵查後，屠薔花錢買通寮國當地醫院，使出「詐死」脫身。她整了容，換了假身分，把父母女兒都接到了寮國，過著逍遙自在的日子。

屠薔沒想到，寮國當地有人恰好看到了2019年8月4日央視「律師來了」曾播出講述她騙錢的那期電視節目後向警方舉報。