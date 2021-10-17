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北大生吳謝宇弒母 不服死刑上訴：不甘以可鄙罪人收場

中國新聞組／北京17日電
吳謝宇庭審畫面。（取材自澎湃新聞）
吳謝宇庭審畫面。（取材自澎湃新聞）

曾就讀北京大學的福建男子吳謝宇2015年涉嫌在家鄉弒母並逃亡三年多被捕，一審被判死刑，吳謝宇不服上訴。接受吳謝宇委託的二審辯護律師近日曝光他的親筆信，信中寫道，提出上訴是因為「不甘心以一個可恨、可鄙罪人收場」，希望以實際行動去改過贖罪。

澎湃新聞報導，福州中級人民法院8月26日一審判處吳謝宇故意殺人罪、詐騙罪、買賣身分證件罪，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處罰金人民幣10萬3000元。律師徐昕表示，吳謝宇此前寫信請求他辯護，字跡清晰、文字流暢，表達了強烈的求生欲，並說「希望以實際行動去改過贖罪。」

吳謝宇在看守所期間寫的親筆信部分內容。（取材自澎湃新聞）
吳謝宇在看守所期間寫的親筆信部分內容。（取材自澎湃新聞）

徐昕表示，吳謝宇本人的信件暫時還不能全部提供，後續會根據其本人意願及案件進展適時公開。

據報導，吳謝宇在信中表示「我真的不甘心，我這輩子就以這麼個可惡、可恨、可悲、可恥、可鄙的罪人收場！」並表露求生欲望，「我真的好想能活下去，用我的實際行動去懺悔、去認錯、去改過、去贖罪，去說對不起，我真的好想能有機會能活著去做這些事啊，我才27歲啊，我真的還能做好多好多事情啊！」

吳謝宇還在信中稱自己將悔罪改過，「過去我不懂怎麼做人，現在我學會了，我真的已經改過自新，幡然悔悟，我真的好想能有機會去重新做人，去好好做人，做一個對社會有用的人啊！」

徐昕表示，之所以接受吳謝宇委託，是「再三考慮後，認為該案不僅涉及生死、精神病司法鑑定等問題，也有助於思考人性，反思教育和社會問題，以減少類似悲劇的發生。」

北京 教育 詐騙

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