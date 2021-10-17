當當奪權鬧不完 李國慶直播公章掛褲腰 網嘲：太會藏

「當當網」創辦人李國慶將之前從當當「搶」來的公章掛在褲腰帶上，一條細細的帶子掛了四個紅色公章，略顯滑稽。（視頻截圖）

「當當網」創辦人李國慶、俞渝夫婦離婚後，兩人撕破臉隔空相鬥，當當網「奪權」風波也鬧不停。李國慶繼去年4月率人闖入辦公室搶走公司印章，鬧上微博 熱搜榜後，近日又再度登上熱搜。原來是他在直播中把之前從當當「搶」來的公章掛在褲腰帶上，讓大批網友看了直呼：這也太搞笑，真是過度緊「章」。

TechWeb報導，李國慶在直播時再拿「搶公章」一事說起段子，只見他展示了藏在褲腰帶上的當當公章，一條細細的帶子掛了四個紅色公章，略顯滑稽。直播中李國慶表示，將公章放到哪裡都不放心，所以乾脆掛在了褲腰帶上。

許多網友看了直播後調侃，「這也太搞笑了吧，你也太會藏了吧」、「居然把公章藏在了自己的褲腰帶上，這波操作有點秀啊」、「這樣做真的有意義嗎？」、「『慶俞年』還沒完呢？這對夫妻的離婚官司看來還得繼續耗幾年…」

還有網友對李國慶帶貨表示懷疑，當當網不復當年的輝煌，李國慶是不是錢不夠花了，所以才會搞直播帶貨。

據報導，李國慶和俞渝夫妻作為當當網創始人，但最終搞得妻離子散，李國慶帶著自己的五億淨身出戶；去年李國慶帶人闖進當當辦公室，趕走財務和保安，拿走公章。

2020年7月8日，北京 市公安 局朝陽分局對李國慶作出行政處罰決定書，查明李國慶於2020年7月7日7時許糾集他人在當當網公司辦公場所內採用強力開鎖、限制人身自由等方式，擾亂該企業單位秩序，決定給予李國慶行政拘留十日的行政處罰。