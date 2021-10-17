我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

露餡自曝「殺妻殺友」剛判無期 美富豪傳染疫病重

川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

當當奪權鬧不完 李國慶直播公章掛褲腰 網嘲：太會藏

中國新聞組／北京17日電
「當當網」創辦人李國慶將之前從當當「搶」來的公章掛在褲腰帶上，一條細細的帶子掛了四個紅色公章，略顯滑稽。（視頻截圖）
「當當網」創辦人李國慶將之前從當當「搶」來的公章掛在褲腰帶上，一條細細的帶子掛了四個紅色公章，略顯滑稽。（視頻截圖）

「當當網」創辦人李國慶、俞渝夫婦離婚後，兩人撕破臉隔空相鬥，當當網「奪權」風波也鬧不停。李國慶繼去年4月率人闖入辦公室搶走公司印章，鬧上微博熱搜榜後，近日又再度登上熱搜。原來是他在直播中把之前從當當「搶」來的公章掛在褲腰帶上，讓大批網友看了直呼：這也太搞笑，真是過度緊「章」。

TechWeb報導，李國慶在直播時再拿「搶公章」一事說起段子，只見他展示了藏在褲腰帶上的當當公章，一條細細的帶子掛了四個紅色公章，略顯滑稽。直播中李國慶表示，將公章放到哪裡都不放心，所以乾脆掛在了褲腰帶上。

許多網友看了直播後調侃，「這也太搞笑了吧，你也太會藏了吧」、「居然把公章藏在了自己的褲腰帶上，這波操作有點秀啊」、「這樣做真的有意義嗎？」、「『慶俞年』還沒完呢？這對夫妻的離婚官司看來還得繼續耗幾年…」

還有網友對李國慶帶貨表示懷疑，當當網不復當年的輝煌，李國慶是不是錢不夠花了，所以才會搞直播帶貨。

據報導，李國慶和俞渝夫妻作為當當網創始人，但最終搞得妻離子散，李國慶帶著自己的五億淨身出戶；去年李國慶帶人闖進當當辦公室，趕走財務和保安，拿走公章。

2020年7月8日，北京公安局朝陽分局對李國慶作出行政處罰決定書，查明李國慶於2020年7月7日7時許糾集他人在當當網公司辦公場所內採用強力開鎖、限制人身自由等方式，擾亂該企業單位秩序，決定給予李國慶行政拘留十日的行政處罰。

公安 北京 微博

上一則

戳中國「玻璃心」 大馬歌手黃明志微博被消失

下一則

恒大總裁 傳現身香港解決3000億美元巨債

延伸閱讀

彭文正質疑蔡英文博士學位被告 僑胞力挺捍衛正義

彭文正質疑蔡英文博士學位被告 僑胞力挺捍衛正義
怎樣打破賺的越多繳稅越多魔咒？Michael陳指點迷津

怎樣打破賺的越多繳稅越多魔咒？Michael陳指點迷津

如何讓家庭利益最大化？世報【2021稅務講座】今登場

如何讓家庭利益最大化？世報【2021稅務講座】今登場

【現場直播】附屬住宅單位增建ADU實例

【現場直播】附屬住宅單位增建ADU實例

熱門新聞

王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
抗日名將張靈甫將軍與王玉齡女士。（取材自微博）

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

2021-10-10 01:32

超人氣

更多 >
王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬
跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬

跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬
美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效

美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效
紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執
可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象