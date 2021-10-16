湖南女住宿 換2房均搜出攝像頭 酒店：我們也是受害者

湖南女子工作出差入住臨武國際大酒店，連換兩房，房內都有隱藏攝像頭。（取材自瀟湘晨報）

湖南一女子入住酒店後在房間發現了「隱藏攝像頭」，氣憤之餘要求酒店換房，沒想到新換的房間內仍然藏有攝像頭，深感震驚的她立馬選擇報警。酒店經理表示，他們隨即對所有房間篩查，暫未發現攝像頭；酒店也是受害方，等待警方的調查結果。

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瀟湘晨報報導，湖南女子唐晨（化名）因為工作 出差，7日入住郴州市的臨武國際大酒店，因在短視頻平台剛好刷到女子被偷拍的新聞，出於好奇，她也決定翻看自己所住酒店房間有無可疑設備，沒想到這一查就讓唐晨震驚了，在她房間正對著床的充電插頭內，真的隱藏有一個正在運行的攝像頭。

「當時我用牙籤嘗試戳充電頭，發現戳不進去，仔細看又發現有一個類似於攝像頭的東西，我立馬叫前台來拆了之後，發現是一個正發著光，在運行的攝像頭。」從唐女士提供的視頻可見，隱藏在充電座後的攝像頭約肥皂大小，不僅正閃著藍色的光，裡面還插著一張儲存卡。

唐晨擔憂隱私 外洩，立刻拍下相關證據報警，酒店也安排換房。扯的是，新換的房間內仍然有隱藏攝像頭，這讓她大為震驚，再次報了警。

消息曝光後，網友憤怒不已，有人說「太可恥，沒有任何隱私了」、「對於這種酒店一定要零容忍，都別訂房」；也有網友表示這個很常見，「曾看過有人在網上打包出售視頻」，還有網友表示「出租房照樣有這種，大家租房也要注意」。 湖南女子工作出差入住臨武國際大酒店，正對床的充電插頭內藏有一個正在運行的攝像頭。（取材自瀟湘晨報）

臨武國際大酒店童經理表示，事情發生後，酒店已經排查所有房間，並未發現攝像頭，「嚴格說起來，我們酒店也是受害方，不知道攝像頭從何而來」，目前酒店正配合警方進行調查。

湖南睿邦律師事務所執行主任劉明表示，此事件中，如果攝像頭是第三方安裝的，管理人應當舉證證明其是否盡到了安全保障義務，如無證據證明，酒店應承擔責任。

如果攝像頭是酒店安裝的，則酒店涉及刑事與民事責任。劉明說，根據刑法，非法使用竊聽、竊照專用器材，造成嚴重後果的，涉嫌構成非法使用竊聽、竊照專用器材罪，處二年以下有期徒刑、拘役或者管制。民事責任上，酒店的行為侵犯了消費者的隱私權，應承擔賠償責任。