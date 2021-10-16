工作糾紛起殺機?上海一酒店喋血 男殺女同事傳割下頭
上海、河北兩地15日各發生一起「員工殺同事」命案。網傳上海陸家嘴全季鴻酒店一名男員工因工作糾紛涉嫌持刀殺死一名女同事，殺人後還割下被害同事的頭拎著走，嚇壞酒店員工。另一起是河北省平山縣郵政局一名員工持刀砍死總經理等三名同事，動機據悉也是因為工作糾紛。
來源：YouTube
天目新聞報導，15日下午1時許，網傳上海陸家嘴濰坊西路88號全季鴻酒店發生重大刑事案件，暫時停業。
警方下午2時發布通報，證實一間酒店內發生因工作糾紛而殺害同事案的凶殺案。通報指出，15日中午，浦東公安分局接獲濰坊西路一酒店內發生命案通報後，迅速到場將53歲的犯罪嫌疑人賈姓男子抓獲。初步調查，賈男是因工作糾紛殺害41歲袁姓女同事。案件正偵辦中。
報導指出，案件發生後，該酒店暫停營業，並在預定平台已下架所有房型。該酒店工作人員則回應稱，是酒店正在接受公安檢查，具體恢復營業時間不定。
警方未公布此案行凶細節，不過有網民在推特爆料稱，「15日中午12時許，上海浦東濰坊西路全季鴻酒店有個男的把女的殺了，頭割下來放前台就走了。」據稱，兇手是廚師長，被害人為女店長，兩人曾發生工作糾紛。但也有網民稱男店長殺了女廚師長。
據網絡上流傳著疑似行凶的視頻，一男子朝另一名女子的後腦猛砍。據網民留言稱，男子後來把女同事的頭割了下來，然後拎著頭走到前台，並和前台說「我有精神病，我殺人了，我要報警」就走了，把前台的服務員和外賣員當場嚇壞。
網民爆料並稱，事發現場地上全是腦漿，行凶時間前後不到半小時。但此行凶細節未獲警方證實。
另河北省平山縣公安局昨天發布通報稱，15日14時50分許，平山縣發生一起刑案。犯罪嫌疑人張某某為郵政公司職工，因對工作不滿，持刀將三名同事扎傷，傷者經送醫搶救無效均死亡。案發後，張某某到公安機關投案。
澎湃新聞引述一名知情人士表示，事發當天下午，平山縣郵政局局長封某莉和另外兩名同事被扎傷後送往醫院救治，三人均身亡。平山縣人民醫院急診科一名工作人員也稱有名為「封某莉」的人員被送到醫院，目前已不在該院。平山縣郵政局一名工作人員則稱情況還在核實。
據中國郵政官網，封某莉疑是平山縣分公司總經理，作為「郵二代」的封素莉，從學校畢業後繼承父親從事的郵政事業，在平山郵政從營業員一步一步成長為縣分公司總經理，2020年還被集團公司評為優秀黨務工作者。
該消息稱，今年前5月，雖然受到年初疫情的影響，但平山郵政收入計畫完成率為45%，在石家莊郵政排名第三。
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