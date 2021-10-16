工作糾紛起殺機?上海一酒店喋血 男殺女同事傳割下頭

上海一酒店發生命案，犯罪嫌疑人被警方抓獲、戴上頭套。(視頻截圖)

上海、河北兩地15日各發生一起「員工殺同事」命案。網傳上海陸家嘴全季鴻酒店一名男員工因工作 糾紛涉嫌持刀殺死一名女同事，殺人後還割下被害同事的頭拎著走，嚇壞酒店員工。另一起是河北省平山縣郵政 局一名員工持刀砍死總經理等三名同事，動機據悉也是因為工作糾紛。

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天目新聞報導，15日下午1時許，網傳上海陸家嘴濰坊西路88號全季鴻酒店發生重大刑事案件，暫時停業。

警方下午2時發布通報，證實一間酒店內發生因工作糾紛而殺害同事案的凶殺案。通報指出，15日中午，浦東公安 分局接獲濰坊西路一酒店內發生命案通報後，迅速到場將53歲的犯罪嫌疑人賈姓男子抓獲。初步調查，賈男是因工作糾紛殺害41歲袁姓女同事。案件正偵辦中。

報導指出，案件發生後，該酒店暫停營業，並在預定平台已下架所有房型。該酒店工作人員則回應稱，是酒店正在接受公安檢查，具體恢復營業時間不定。

警方未公布此案行凶細節，不過有網民在推特爆料稱，「15日中午12時許，上海浦東濰坊西路全季鴻酒店有個男的把女的殺了，頭割下來放前台就走了。」據稱，兇手是廚師長，被害人為女店長，兩人曾發生工作糾紛。但也有網民稱男店長殺了女廚師長。

據網絡上流傳著疑似行凶的視頻，一男子朝另一名女子的後腦猛砍。據網民留言稱，男子後來把女同事的頭割了下來，然後拎著頭走到前台，並和前台說「我有精神病，我殺人了，我要報警」就走了，把前台的服務員和外賣員當場嚇壞。

網民爆料並稱，事發現場地上全是腦漿，行凶時間前後不到半小時。但此行凶細節未獲警方證實。

另河北省平山縣公安局昨天發布通報稱，15日14時50分許，平山縣發生一起刑案。犯罪嫌疑人張某某為郵政公司職工，因對工作不滿，持刀將三名同事扎傷，傷者經送醫搶救無效均死亡。案發後，張某某到公安機關投案。

澎湃新聞引述一名知情人士表示，事發當天下午，平山縣郵政局局長封某莉和另外兩名同事被扎傷後送往醫院救治，三人均身亡。平山縣人民醫院急診科一名工作人員也稱有名為「封某莉」的人員被送到醫院，目前已不在該院。平山縣郵政局一名工作人員則稱情況還在核實。

據中國郵政官網，封某莉疑是平山縣分公司總經理，作為「郵二代」的封素莉，從學校畢業後繼承父親從事的郵政事業，在平山郵政從營業員一步一步成長為縣分公司總經理，2020年還被集團公司評為優秀黨務工作者。

該消息稱，今年前5月，雖然受到年初疫情的影響，但平山郵政收入計畫完成率為45%，在石家莊郵政排名第三。