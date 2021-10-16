華為高層被控出軌、逼墮胎 小三：不付錢魚死網破

女方在微博中發文稱男孩與爸爸長得很像，左邊放的是張文林的照片。（取材自微博）

中國 科技圈再爆醜聞，華為 戰略部總裁張文林，被一名女網友「葉霖兒diva」露臉舉報婚內出軌，騙了女方三年，事情敗露後各種脅迫女方打胎，對生下來的孩子更是不聞不問，甚至還聯合正妻向女方索要先前所給的72萬人民幣（約11萬美元）生活費。網友對此看法兩極，有人罵男方渣，有人罵女方咎由自取。

綜合媒體報導，「葉霖兒diva」發文指出，張文林在2019年10月和自己相識，以單身身分交往三年，曾甜言蜜語要求生三個孩子。但自己2020年12月懷孕後，張文林卻變臉找律師威脅騷擾要求拿掉孩子，她堅決不同意後，張文林從此不聞不問，她只好獨自於今年9月生下一名男嬰。

根據網上流傳的信息，「葉霖兒diva」怒控，「張文林作為孩子父親，整整十個月都不出面，並且在得知孩子出生以後停號停機，拒絕對孩子負責，並拒絕支付任何費用！甚至夥同他老婆一起到法院提告，要索回他假裝單身和我共同生活3年期間的72萬元的生活費。」

「葉霖兒diva」警告，「如果一個月內他不主動出來承擔做父親的責任，支付撫養費，我會跟他魚死網破！」她更揚言將每天通過私訊和電子郵件向華為高層反應，讓張文林身敗名裂。

事發後，張文林的微博 被清空，「葉霖兒diva」的舉報微博也被刪除，網友質疑是華為出手「壓下」。

不過，「葉霖兒diva」16日再次發文稱，本著不想跟張文林關係搞僵，不想讓事態升級，她主動隱藏了微博。曝光他並非她的本意，只是因為十個月聯繫不上張文林才私信華為領導反映，希望張文林能主動出來承擔對孩子的責任，「沒想到會被別人轉發去華為論壇。」

之後，她再次表示，「我現在唯一訴求只想讓孩子父親能主動出面，當面正式好好談談對孩子負責。」她喊話張文林，「我請求你出來談談，哪怕一次，孩子都滿月了，起碼你也看他一眼，真的拜託了。事到如今都鬧成這樣了，我懇求你哪怕出來一次，我們心平氣和好好談談，求你了，別在找律師應付我了，哪怕出來一次也好，我就把帖子都刪了我們不鬧了。」

「葉霖兒diva」。（取材自微博）

時刻新聞報導指出，「葉霖兒diva」的微博發帖原有女方生下的男孩的照片。女方還在微博中發文稱男孩與爸爸張文林長得很像，但目前文照都已刪除。

網友對此事件反應兩極，有人同情女方的遭遇，還有人認為是女方咎由自取：「這個總裁需要擔負責任啊。」、「色字頭上一把刀啊，這下麻煩了。」、「感覺男人做錯事都是可以被理解被原諒，女性的權益誰維護？」