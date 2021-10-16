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爸舉高高失手 1歲半男嬰被摔進ICU病危

中國新聞組／北京16日電
醫院方面已下達了三次病危通知書，醫師說，目前孩子恢復的希望不是太大。（取材自大象新聞）
醫院方面已下達了三次病危通知書，醫師說，目前孩子恢復的希望不是太大。（取材自大象新聞）

日前一則爸爸舉高高失手將一歲半兒子摔進ICU的消息，引起網友關切。孩子父親董先生15日說，舉高高失手時孩子是後腦勺先著地，造成了顱內大出血，目前孩子的病情非常危險。

來源：YouTube

大象新聞報導，「昨天下午做的腦電圖，波動不大，都快成直線了。」孩子父親董先生15日說，舉高高失手時孩子是後腦勺先著地，造成了顱內大出血，目前孩子的病情非常危險。

主治醫生也告訴家屬，孩子的腦損傷面積非常大，並且位置十分關鍵。如果能渡過危險期，也有很大可能成為植物人。目前孩子的體溫一直停留在35℃，身體檢查各項指標都不樂觀。心跳只有每分鐘80次，已經無法自主呼吸，全靠呼吸機在維持。

董先生說，家裡沒有人責罵他，但他特別自責與內疚，「我會後悔一輩子」。（取材自大象...
董先生說，家裡沒有人責罵他，但他特別自責與內疚，「我會後悔一輩子」。（取材自大象新聞）

醫院方面已下達了三次病危通知書。醫生表示，目前孩子恢復的希望不是太大，讓董先生做好最壞的打算。

董先生家住河南省民權縣，家裡一共三個孩子，老大和老二都是女孩，一個十歲、一個五歲。小兒子的降生讓他們一家格外高興。

事發當天，董先生剛忙完農活，就興致勃勃地陪孩子玩耍。看見孩子一直伸手想摸牆頂上的燈，他就舉起雙手把孩子向上扔起，沒想到扔到第二下的時候，董先生一下失手沒抱住孩子，這一扔讓他終身遺憾。

孩子的母親當時正在床上休息，聽到聲音後就趕緊跑了過來，此時孩子已經身體發軟，他們趕緊叫了救護車，將孩子送往當地醫院進行搶救。當晚，由於病情嚴重，孩子轉院至商丘市第一人民醫院繼續搶救。

董先生說，孩子住院五天，已經花了3萬多元人民幣(約4663美元)治療費。「只要能治，就不會放棄孩子。」

「家裡沒有人責罵我，但是這就是我的責任，我會後悔一輩子。」出事至今，董先生特別自責與內疚。目前，他仍在為孩子籌借治療費用，「只要有一線希望，我都不會放棄。」

小兒子的降生讓董先生一家格外高興。（取材自大象新聞）
小兒子的降生讓董先生一家格外高興。（取材自大象新聞）

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