建房糾紛 莆田2死3傷滅門血案 網友一面倒挺殺人犯

福建莆田市最近發生一起兇殺案，造成2名村民死亡、3名受傷，命案據了解與土地糾紛有關。（取材自微博）

福建莆田市10日發生一家五口2死3傷滅門血案，嫌疑人歐金中在逃。據報導，歐金中疑因不滿鄰居歐某貴阻撓他建房，當天雙方又因細故發生口角衝突，於是憤而持刀行兇。不過許多網民看了歐金中的悲慘遭遇後對他大表同情，一面倒支持他，還說「如果我是歐金中，我也想砍人」。

歐金中居住的房屋殘破不堪，相反地，鄰居的房屋十分氣派，有4層樓高。（取材自微博）

這起兇殺案發生在10日下午約1點50分，據鳳凰周刊報導，當天圓規颱風把歐金中房屋屋頂上的鐵皮，吹到鄰居歐某貴家的菜園地，歐金中和家人撿鐵皮時，將鄰居剛種的菜壓倒，雙方因此發生口角衝突，隨後歐金中持刀砍向鄰居致2人死亡，3人受傷，其中包括一名10歲兒童。

莆田平海鎮發布的懸賞通告。

新京報報導，歐金中和歐某貴有土地糾紛多年。歐金中2017年申請危房翻蓋通過，拆除原有400平方公尺房屋準備蓋新房時，因死者歐某貴認為歐金中這塊地是他哥哥未經他同意所贈予，要求歐金中還地並數次阻撓歐金中蓋新房，導致歐金平與80多歲的母親只能住在臨時搭建的150平方公尺鐵皮屋長達6年。

隨著調查進展，平海鎮發出破案線索懸賞2萬元（人民幣，下同，約3100美元）通告，並指如發現不明屍體經查證是歐金中則獎勵5萬元（約7700美元）。引發網民質疑「活的2萬，死的5萬，是在慫恿不好的行為」。平海鎮政府隨後刪除了公告，只保留提供有價值線索、直接抓獲嫌疑人獎勵5萬元內容。

在網民熱議下，網民翻出兩人房子的照片比較，歐金中居住的房屋殘破不堪，屋頂鐵皮一半被颱風吹走，整個房子幾乎只有鋼筋支架，相反地，鄰居歐某貴的4層樓房屋卻十分氣派。有村民為歐金中說話表示，歐建中是好人，30年前救過落水兒童。有四個孩子，因為房子的原因，最小的兒子一直沒能結婚。一家人在鐵皮房子裡「下雨了，房子都會漏水」。

莆田命案的懸賞通告金額，曾引發網民質疑。(取材自封面新聞)

沒多久，網民們一面倒支持嫌疑人歐金中，同情這位「老實人」的悲慘遭遇。有網民說，「看看兩個房子的對比，何止一個慘字」、「如果我是歐金中，也會想砍人」。還有留言指出，歐金中犯案前曾向當地多個部門求助他翻建新房遭阻撓的遭遇都未獲解決，「這個案件，感覺就是長期不處理，官方應出面說明並究責」。

對此，秀嶼區政府新聞辦公室稱已啟動調查程序。

對於網絡上支持嫌疑人歐金中的聲音，被害人歐某貴的家屬發聲稱，歐金中行當天拿了兩把刀直奔二樓砍殺老弱，必須嚴懲兇手。

30年前被歐金中救起的兒童如今已經長大，這名男子14日發布視頻稱，當年5歲的他在海邊玩水時被海浪捲走，是歐金中衝進海裡把他撈上來，他不相信歐金中會殺人，希望歐金中自首，「假如歐金中有一天歸案，我會去看望他」。