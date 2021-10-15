汪小菲發文維權 買8千多平樓 房產證卻遭拖欠10年

汪小菲自曝10年前買樓，不僅至今沒拿到房產證，房產甚至還抵押貸款。（取材自微博）

女星大S的丈夫汪小菲 日前在微博發文稱，十年前在唐山買了一個8000多平米的樓，被開發商拖欠房產證10餘年，還被用來抵押貸款 。他已經通過法律手段解決問題，目前一審獲得了勝訴，正在準備二審，希望能夠獲得公平公正的處置。

貓眼娛樂報導，汪小菲在社交平台發文維權，引發網友的熱議，紛紛留言表示沒想到連名人維權都這麼困難。有的網友還直言自己家也遇到了同樣的情況，小區已經交房，但是卻拿不到房產證。

目前汪小菲方提起訟訴，一審勝訴，企查查App顯示，相關二審於河北省高級人民法院開庭，當事人為俏江南股份有限公司與唐山市城投房地產開發有限公司，案號為（2021）冀民終502號。

汪小菲和大S。（取材自臉書）

汪小菲是俏江南的公子，他在大學畢業之後就幫助母親張蘭打理家族產業，獲得了很好的成績。雖然目前俏江南還在發展，但是汪小菲又投資了新的項目，不斷拓展自己的商業版圖，前幾天還在北京 開了一家新店。

汪小菲不但在事業上非常優秀，也非常看重自己身上的社會責任。此前河南大水的時候，汪小菲代表新成立的餐飲公司捐款100萬用來賑災，直言只是略盡綿薄之力。