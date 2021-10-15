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繫「愛馬仕皮帶」挨批 湖南鎮官急撇：地攤假貨

記者林則宏／綜合報導
湖南衡南縣三塘鎮黨委書記周小雲腰上的愛馬仕皮帶，近日引發網友熱議。（取材自極目新聞）
湖南衡南縣三塘鎮黨委書記周小雲腰上的愛馬仕皮帶，近日引發網友熱議。（取材自極目新聞）

湖南省衡陽市衡南縣本月12日舉行「國家網絡安全宣傳周」啟動儀式，但中國網友關注的焦點卻是站在活動現場最右側的三塘鎮黨委書記周小雲身上。因為一些眼尖的網友發現，周小雲腰上繫著的，竟是名牌愛馬仕皮帶。

由於這則訊息引發不少關注，三塘鎮特別發布書面回應稱，周小雲繫的是「仿的愛馬仕皮帶」。是2019年9月時任衡南縣栗江鎮黨委書記的周小雲和幾名同事到廣州出差時，因皮帶斷了，就在當地一處地攤買了這條皮帶，價格約人民幣140元（約21.7美元）。

湖北日報傳媒集團旗下新媒體「極目新聞」向三塘鎮查證，證實這份書面回應屬實。三塘鎮相關人員並稱，周小雲並不知道這個皮帶的品牌，而且衡南縣有關部門也已經調查了解過此事。

但對於官方的說明，中國網友呈現兩派看法。有網友稱，「真的又如何？公務員就該穿舊的破的便宜的？只要人家合法收入就行」；「公務員一年賺十幾萬，買一條真的愛馬仕買不起嗎？這有啥好吵？」

但也有網友表示，「你信嗎？」「地攤上有140的皮帶嗎？地攤上超過50就沒有人買」；「你要說是假的我還有一點點相信，你要說他不知道這個品牌我一點都不相信」。還有人指出，「購假用假也不對」。

來源：YouTube

湖南衡南縣12日舉行「國家網絡安全宣傳周」啟動儀式，但網友關注的焦點卻是站在活動...
湖南衡南縣12日舉行「國家網絡安全宣傳周」啟動儀式，但網友關注的焦點卻是站在活動現場最右側的三塘鎮黨委書記周小雲身上。（取材自極目新聞）

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