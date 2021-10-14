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上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

中國新聞組╱北京14日電
監控視頻顯示嫌犯拖著疑裝有屍體的行李箱離開。（取材自極目新聞）
監控視頻顯示嫌犯拖著疑裝有屍體的行李箱離開。（取材自極目新聞）

上海長寧區傳出一名年輕海歸女子在租屋處失蹤，社區監視器捕捉到一名身穿白衣的男子曾在海歸女失蹤當日拖出一個藍色大行李箱，疑似裝有重物。監視畫面及女子失蹤前對話紀錄在微博上傳開後，不少網友懷疑女子被殺害、碎屍裝在行李箱被運走。

來源：YouTube

極目新聞報導，被害女孩是1993年出生，從英國留學回來，今年才入職上海某家公司，有了上海戶口，是新上海人，沒想到即將度過試用期之際遭此劫難。而女孩和犯罪嫌疑人住相鄰樓棟，且都在頂樓，犯罪嫌疑人可透過樓頂陽台看到被害女孩。

與被害海歸女同住在上海市長寧區幸福小區的鄰居說，11日上午，親眼見到犯罪嫌疑人拉著行李箱在二樓歇息，滿臉通紅，手中拿著毛巾。另據住犯罪嫌疑人樓下鄰居說，事發前一晚深夜，曾見到犯罪嫌疑人時而坐在樓道間，時而在小區「遊蕩」，令人生疑。

此外，有疑似該受害女子的同事匿名在微博上指出，受害女子11日早晨還曾在工作群裡發出消息，但此後便無音訊。11日下午也有公司同事在其租屋處發現，門口散落該女子的電腦和背包，也有鄰居聽到女孩尖叫聲。網傳消息甚至還清楚地爆料細節，提到女子被殺害後被裝入行李箱，或被碎屍並拉到無錫拋屍。

另據上游新聞報導，事發後房東等相關人員均已配合警方調查，上海警方也於案發10小時後抓獲犯罪嫌疑人，同時，遇害女孩遺體在江蘇無錫被發現，但並無碎屍等網傳情況發生，案件正由警方進一步偵辦中。

被害女子所住房間門口。（取材自極目新聞）
被害女子所住房間門口。（取材自極目新聞）

微博 英國 房東

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