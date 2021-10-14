深圳女4150萬買豪宅 爆被吃差價250萬 疑雙重代理惹禍

深圳夏女士花4150萬買豪宅，事後質疑中介吃掉差價250萬元。（取材自南方都市報）

深圳一名夏姓女子花了民幣4150萬元（約644.4萬美元）購買南山區深圳灣一幢豪宅，並支付中原地產33.2萬元中介費，但事後她發現，賣家僅拿到3900萬元，懷疑哄抬價格，暗地吃掉差價250萬元。事件揭發涉及雙重代理，深圳市、南山區住建部門已介入調查。

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據明報報導，夏女表示，簽約當日有另一間地產公司的人員，悉前業主有與另一間房地產 公司簽署協議。而中原地產代理（深圳）公司則表示，當時負責交易的經紀已經離職。目前夏女士已蒐集證據，向法院提起訴訟。

據報導，中原深圳發布聲明稱，深安收取250萬元服務費，而深安與中原無任何關係，也沒有業務往來。賣方於2020年9月與中原簽約，委託放盤價為4300萬元。買方、賣方、中原三方今年簽署合同，約定最終轉讓價格為4150萬元。金額由賣方直接收取。中原僅向買方收取33.2萬元佣金，賣方未支付任何佣金。中原人員又指，4150萬元是前業主和買家共同認定的，中介是沒有吃差價的。

深安表示，公司僅收取該樓盤「策畫服務費」，並未參與中介業務。

澎湃新聞報導，如果中原地產的說法屬實，這意味著這筆房產交易經過了兩道中介之手。其中，中原地產收取的33.2萬元中介費用，尚在市場價格區間內，而第三方公司收取的250萬元所謂房產銷售策畫服務費，明顯超出了一般中介的收費標準。長期以來房產中介的服務和收費貓膩，引發熱議。

明報報導指，有深圳地產經紀表示，深安類似一個包銷公司，過程中相當於包銷公司成了業主。一般找到買家的會原則上收取1%佣金，估計款項被中原中介私下收取。

中介提供的是房產交易的居間服務，然而，在現實中，中介似乎更熱中於扮演信息壟斷者，僅憑簡單的房屋出售信息就能賺取不低的利潤 。中介人員還可能利用信息壟斷同時「玩弄」買家和賣家。