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警方通告犯罪團伙頭目「少爺」 竟是合肥地產富二代

中國新聞組／北京14日電
警方公布的犯罪嫌疑人余佳照片及個人信息。（取材自環球網）
警方公布的犯罪嫌疑人余佳照片及個人信息。（取材自環球網）

合肥警方近日發布通告，徵集「少爺」 、「山中狼」等人違法犯罪線索。其中綽號「少爺」的嫌疑人余佳被肉搜出曾是一名富二代， 其父公司開發的益力檀宮樓盤，當年甚至被譽為「安徽第一樓盤」。

環球網報導，近日，合肥市公安局打掉了一個以余佳為首的犯罪團伙，抓獲成員10餘人；該團伙從事高利放貸、暴力討債、故意傷害等違法犯罪活動。公安並公布了19名犯罪嫌疑人的照片及個人信息，徵集線索。

有網友發現，犯罪嫌疑人中的「少爺」余佳曾在合肥頗有名氣，1981年12月生的他是一名富二代，為安徽益力商貿集團老闆劉吉芬之子，該公司開發了合肥人熟知的豪宅小區益力檀宮。

有媒體指出，安徽益力集團公司成立於2006年，總資產達2.3億元（人民幣，下同，約3562萬美元），在安徽省商貿流通行業占據重要的地位。

另據新安晚報、安徽網、大皖新聞報導，余佳曾為安徽益力商貿集團大股東，2020年10月31日退出前的持股比例60.1324%。有知情人士表示，「這個人（余佳）之前名下的公司也有一堆問題。」但未透露具體情況。

余佳的父親劉吉芬曾經風光無兩，曾有媒體報導指出：「做木材、炒黃金、倒外匯，創業初期便已成為『招人眼紅』的百萬富翁；經銷酒水，短短數年，從茫然無知的門外漢一躍成為省內商貿流通行業的領路人。」

當年安徽益力開發以4.66億（約7218萬美元）買下地皮建起的「益力檀宮」，更是合肥市民熟知的豪宅樓盤，最小戶型也有近260平方米。

不過劉吉芬近年來似乎風波不斷，在2016年卸任安徽益力置業有限公司法定代表人一職，同年被列為失信被執行人，因為隱匿財產規避執行、違反財產報告制度。2021年，劉吉芬分別被合肥市廬陽區人民法院、淮南市中級人民法院列為被執行人，案由均為金融借款合同糾紛。

在劉吉芬卸任後的第四年，安徽益力置業有限公司被列為失信被執行人。2019年，在信用中國官網公布的「涉及金額較大的重點聯合懲戒失信企業公告」名單中，安徽益力置業有限公司在列，涉案金額1.34億元（約2075萬美元）。

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