發文提「寒戰」、「蛋炒飯」 中網民被指侮辱英烈遭拘

中國電影「長津湖」熱映，有網民評論「寒戰最大的成功就是蛋炒飯」，被警方認定「侮辱英烈」拘留10天。（取材自微博）

中國 有位網民日前被指在網路上發布侮辱抗美援朝志願軍的言論，遭南昌市公安 局處以行政拘留10天。根據截圖，這個名為「左右的佑佑」的網民在留言內容提到，「寒戰最大的成功就是蛋炒飯，感謝蛋炒飯」。

中國一部以「抗美援朝」為主題的電影 「長津湖」在十一長假期間熱播，也在網路上掀起討論。

自由亞洲電台報導，繼先前中國資深財經媒體人羅昌平在微博將劇中「冰雕連」稱作「沙雕連」被刑事拘留後，隔天一名網民因寫下「寒戰最大成果就是蛋炒飯，感謝蛋炒飯！沒有蛋炒飯，網民就跟曹縣一樣沒區別。當然，可悲的是現在也區別不大。」被南昌市公安以「侮辱抗美援朝志願軍英烈的言論，造成不良影響」為理由，拘留10天。

其中，「寒戰」、「蛋炒飯」、「曹縣」分別代指韓戰、毛岸英和朝鮮。

據報導，江蘇宜興時事評論人張建平對當事人遭拘留一事表示不能接受。他認為，現在是製造這場悲劇的人沒有罪，調侃這場悲劇或有不同意見的人卻有罪，「現在這種現象幾乎跟我們小時候，文革時候一模一樣，你有這種想法就可以給你定罪。」

另外，時事評論人蔡先生表示，免於恐懼的自由在中國這塊土地上愈來愈遠，人們無論公開或私下的言論都會面臨巨大的風險。