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上海知名精銳教育停業掀退費潮 陸毅被坑300萬元?

中國新聞組／北京14日電
陸毅和陳小春夫婦傳為精銳教育站過台。(取材自封面新聞)
陸毅和陳小春夫婦傳為精銳教育站過台。(取材自封面新聞)

中國雙減政策下，補教業大受影響，上海知名精銳教育12日宣布停業，掀起退費潮；有網友曝光，傳出家長給該機構充了1000萬元人民幣(約155萬美元)，用掉700萬元，仍有300萬元等待退費，隨後有網友放出截圖，稱充了1000萬元的家長是演員陸毅，但陸毅本人沒有對此做出回應。

封面新聞報導指出，精銳教育致家長信上提供退費方式，很多家長爭相維權，相關的品牌也引發退費，有家長稱，「小小地球，2萬元，打水漂了」。有消息稱，很多家長在精銳教育充高額學費，其中陸毅充300萬元。

此前傳出陸毅和陳小春夫婦給精銳站過台，做過相關活動宣傳，有網友還上傳陸毅、郝蕾夫婦與陳小春、應采兒夫婦參加「精銳高端輔導」活動的合影照片；但媒體致電陸毅所屬公司的工作人員，對方表示沒有此事，並表示陸毅並非代言人，只是應邀出席過活動。

報導指出，陸毅公司負責人袁女士說：「我們就參加過一次他們的活動，而且是去年了，這個（退費300萬元）太能編了。他不是代言人，你看用的都是活動現場圖，要代言肯定就不是那種圖，得專門為他們拍。拜託您幫我闢謠了。」

一名家長表示，她在輕輕教育的網路一對一課程上為孩子充值幾萬元的課程，直至上個月賬目上還有2萬餘元的課程，該家長表示，「而且3000多名教師也被坑了，兩個月的工資沒發，平均每個老師2萬多元。」

除了拖欠教師的工資，有家長反映他們遭遇了退費難的問題，「兩個月之前我就開始申請退費，一直到現在還沒有到帳，我的朋友也是。」

在該家長發給媒體的截圖中，顯示參與接龍維權的家長已經超過1萬5000人。「很多學生和老師昨天晚上10時還在上課，今天課程就已經全部清空了。」

教育 陳小春 中國

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