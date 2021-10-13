我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

<直播>一洲焦點／從哈佛中文班到美中台局勢、最老太空人返航

社安金明年1月起調升5.9% 創近40年來最大幅度

鄭州直播網紅 開首例補稅662萬 網估年收3300萬

記者呂佳蓉╱綜合報導
中國「直播帶貨」已蔚為風潮，圖為一名直播主正在直播帶貨。圖非被要求補稅的直播主。（新華社）
中國「直播帶貨」已蔚為風潮，圖為一名直播主正在直播帶貨。圖非被要求補稅的直播主。（新華社）

中國查稅從藝人擴及網紅。據鄭州日報報導，河南省鄭州市金水區稅務局近日運用大數據加大對文娛領域從業人員的稅收徵管力度，成功讓一名網路直播主補交稅款人民幣634.66萬元，繳納滯納金27.78萬元，合計662.44萬元（約102.76萬美元）。

財新網指出，這是中國目前公開的第一宗網路主播補稅案例。但根據鄭州市金水區稅務局公布的訊息來看，與范冰冰、鄭爽等藝人情況不同的是，這名直播主屬於「欠稅」，而非「偷逃稅」。兩者主要區別在於欠稅不具備主觀意願，因此懲罰力度比偷逃稅小。

根據中國「稅收徵管法」規定，納稅人未按規定期限繳納稅款的，稅務機關責令限期繳納，並從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。

經稅務機關責令限期繳納，逾期仍未繳納的，稅務機關除按規定採取強制執行措施追繳，可處不繳或少繳稅款50%至五倍罰款。這名主播並未被處以罰款，可能與其積極配合及時補繳有關。

財新網表示，這宗網紅補稅案和范冰冰、鄭爽另一個不同點是，這名直播主欠稅是稅務機關通過常規個所稅匯算清繳系統發現的，而非被舉報而遭查處。

財新網認為，這代表繼2018年至2019年影視行業查稅後，網路直播也已被納入中國當前稅收監管重點。

鄭州網紅補稅662萬人民幣登上微博熱搜後，不少網友表示刷新了認知，且備受震撼，網友紛紛留言猜測該網紅的收入。鄭州晚報報導，有的網友表示如果按個稅45%來算的話，收入大概是1500萬人民幣。另有網友表示，按照偶然所得20%計算的話，則接近3300萬人民幣。

還網友調侃自己這輩子都沒見過這麼多錢；有的網友表示光補繳的稅款，社畜按一年20萬算，得從入職幹到退休；有的網友則表示，自己連10萬都掙不到、「20萬的社畜是很大一只社畜了」「媽耶，他得掙多少錢。」

鄭州 中國 補稅

上一則

新疆棉風波未息 胡明軒代言Adidas 被酸「跪族籃孩」

延伸閱讀

網紅沛提托自駕遊亡 法醫：勒頸窒息 死3、4周才被發現

網紅沛提托自駕遊亡 法醫：勒頸窒息 死3、4周才被發現
中國查稅擴及網紅 一直播主補稅逾103萬美元

中國查稅擴及網紅 一直播主補稅逾103萬美元
德州網紅裸屍案 丈夫疑畏罪自殺

德州網紅裸屍案 丈夫疑畏罪自殺

黃河防汛形勢嚴峻 鄭州殷鑑不遠 官員嚴陣以待

黃河防汛形勢嚴峻 鄭州殷鑑不遠 官員嚴陣以待

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19
王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00

超人氣

更多 >
美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病

美專家小組：60歲以上者 不應日服阿斯匹靈預防心臟病
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它

影／這性愛姿勢最危險 醫曝一半男生殖器斷裂都因為它
課堂播白人扮黑人電影 音樂教授盛宗亮道歉仍被停職

課堂播白人扮黑人電影 音樂教授盛宗亮道歉仍被停職
長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本

長期追蹤解放軍機擾台動態 他提3觀點：拉高武統成本