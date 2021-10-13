鄭州直播網紅 開首例補稅662萬 網估年收3300萬

中國「直播帶貨」已蔚為風潮，圖為一名直播主正在直播帶貨。圖非被要求補稅的直播主。（新華社）

中國 查稅從藝人擴及網紅。據鄭州 日報報導，河南省鄭州市金水區稅務局近日運用大數據加大對文娛領域從業人員的稅收徵管力度，成功讓一名網路直播主補交稅款人民幣634.66萬元，繳納滯納金27.78萬元，合計662.44萬元（約102.76萬美元）。

財新網指出，這是中國目前公開的第一宗網路主播補稅 案例。但根據鄭州市金水區稅務局公布的訊息來看，與范冰冰、鄭爽等藝人情況不同的是，這名直播主屬於「欠稅」，而非「偷逃稅」。兩者主要區別在於欠稅不具備主觀意願，因此懲罰力度比偷逃稅小。

根據中國「稅收徵管法」規定，納稅人未按規定期限繳納稅款的，稅務機關責令限期繳納，並從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。

經稅務機關責令限期繳納，逾期仍未繳納的，稅務機關除按規定採取強制執行措施追繳，可處不繳或少繳稅款50%至五倍罰款。這名主播並未被處以罰款，可能與其積極配合及時補繳有關。

財新網表示，這宗網紅補稅案和范冰冰、鄭爽另一個不同點是，這名直播主欠稅是稅務機關通過常規個所稅匯算清繳系統發現的，而非被舉報而遭查處。

財新網認為，這代表繼2018年至2019年影視行業查稅後，網路直播也已被納入中國當前稅收監管重點。

鄭州網紅補稅662萬人民幣登上微博熱搜後，不少網友表示刷新了認知，且備受震撼，網友紛紛留言猜測該網紅的收入。鄭州晚報報導，有的網友表示如果按個稅45%來算的話，收入大概是1500萬人民幣。另有網友表示，按照偶然所得20%計算的話，則接近3300萬人民幣。

還網友調侃自己這輩子都沒見過這麼多錢；有的網友表示光補繳的稅款，社畜按一年20萬算，得從入職幹到退休；有的網友則表示，自己連10萬都掙不到、「20萬的社畜是很大一只社畜了」「媽耶，他得掙多少錢。」