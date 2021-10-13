房企再爆 新力控股自曝2.5億債券恐違約

新力控股曾號稱是江西房企第一股。（取自新力控股網站）

繼中國 恒大、花樣年之後，中國再有房地產 企業陷入債務違約的困境。來自江西的新力控股集團11日深夜自曝，公司將於10月18日到期，規模2.5億美元的美元債券 及最後一期利息，可能會違約，並有可能觸發其他債券的交叉違約。

新力控股還說，近期與各方「債主」積極協商，以期就還款安排達成一致。

新力控股前身是新力地產，成立於2010年，是一家大型綜合性物業開發企業，專注於住宅及商業物業的開發，2019年底在港股掛牌。

在此之前，新力控股於9月20日，因當地政府發布「規範房地產秩序三年行動方案」，遭惠譽評級展望降至負面，股價狂瀉近9成，收盤前短暫停止買賣後停牌至今，收港幣0.5元。

新力控股坦言，公司將繼續停牌，而這次的債務問題，是先前附屬公司出現逾期付款，導致債權人委託了接管人，接管新力若干境外附屬公司。公告指出，通過接管新力若干境外平台公司，債權人持有新力境內附屬公司，但目前新力境內附屬公司運營穩定，不受該債權人的強制行動影響。

21世紀經濟報導披露，除了7500萬美元有抵押貸款之外，新力境外債務本金總額達10.05億美元。

新力控股表示，已聘請專業法律顧問與財務顧問，試圖就公司財務現狀與各方達成最佳解決方案，包括加快項目進展與出售項目。

第一財經報導，面對房企接連暴雷，中國房地產業協會（簡稱中房協）將於15日召集部分房企在北京召開座談會，協會內部人士表示，近期房市波動較大，協會組織企業進行排查有助於政策落實。

12日稍早，成都市房地產業商會也發布通知稱將組織房企開會交流。該商會稱，為深入了解房地產企業實際營運運行情況，以及遇到的問題和困難，特別是當前房地產開發資質報建，按上級領導要求，決定於14日召開專題交流和意見收集會。

成都市房地產業商會於今年7月成立，會員企業包括碧桂園、美的置業、龍湖等。