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說好的愛國呢？D&G筷子辱華 在中銷售悄悄回升

中國新聞組╱北京13日電
D&G拍攝宣傳影片，稱華人用筷子吃披薩，掀辱華風波。（翻攝自D&G官方instagram）
D&G拍攝宣傳影片，稱華人用筷子吃披薩，掀辱華風波。（翻攝自D&G官方instagram）

曾深陷「辱華」風波的義大利奢侈品牌杜嘉班納（Dolce & Gabbana），時隔三年，儘管中國消費者對杜嘉班納的聲討和抵制情緒仍在持續，但這並不意味著杜嘉班納遭受了毀滅性的打擊；相反地，今年在中國的銷售額較去年有所反彈。

影音來源：YouTube

時代財經引述彭博社報導，3年前，D&G曾拍攝一系列大秀宣傳影片，一名華人面孔的模特用筷子吃義大利美食，遭華人發起抗議活動，不少中國網友也打著「愛國」旗幟發起抵制D&G。

報導指出，杜嘉班納CEO 表示，在截至今年3月的12個月內，杜嘉班納公司整體銷售額下降了15%至約10億歐元（約74.6億元人民幣），但是在北美和南美市場的推動下，本財年預計將回升至疫情前水平。

值得關注的是，報導特別提到了杜嘉班納中國市場今年銷售額較去年有20%的回彈，但仍然低於「辱華」風波之前的銷售水平。

報導稱，時尚行業獨立分析師黃凱認為，辱華事件已過去三年，正在被淡忘；另一方面，蓬勃發展的中國奢侈品市場讓所有品牌雨露均沾，加上杜嘉班納正在努力修復中國市場。這一反彈趨勢大概率將得以延續，不過增速不會太快。

中國 義大利 華人

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