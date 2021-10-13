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內蒙小伙6.5萬賣腎還債 販子轉手賣80萬

中國新聞組╱北京14日電
賣腎危害健康大。(取材自南方日報)
賣腎危害健康大。(取材自南方日報)

內蒙古一名30歲張姓男子因網路賭博，欠債十幾萬，於是就想賣腎還債。對方很快安排他到鄭州體檢，體檢配型一旦合格，張男的一顆腎將以6.5萬元(人民幣，下同，約1萬美元)，賣給腎販子，最快7天就能拿到錢。沒想到，6.5萬元賤賣的腎，經過黑心仲介轉手竟然喊價80萬。

每日經濟新聞報導，因欠賭債陷入絕境的張男，無意中進了一個山東聊城的群組，群內有一套獨特的暗語，意思就是買賣腎臟的各種仲介消息。

據報導，腎販子對張男說，只要體檢配對成功，7天左右就會付他6.5萬元，聽著挺誘人，但張男出於恐懼，最終沒賣成腎。張男後來才知道，從他身上摘下的腎，經過器官仲介轉手就被賣到80萬。

北京晚報此前曝光的一則類似案件，22歲向姓男子賣腎僅獲4萬元，買腎病人家屬則實際支付了70萬元，巨額差價均被中間組織出賣者賺取。之後，陳某等9人因涉嫌組織出賣人體器官罪被提起公訴。

北京海淀檢察院指出，刑法明確禁止人體器官交易。然而為何會出現此類行為，此案引發思考。對於賣腎者來說，並未意識到賣腎對健康有重大影響。組織出賣人體器官侵犯的是公民的人身權利，腎臟等人體器官切除後，會對人體機能造成重大影響，且該過程是不可逆的，賣腎者缺乏這一意識，才會用腎換錢。

北京 鄭州

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